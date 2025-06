Mondiale per club, ancora critiche. Maresca: “Questo non è calcio”

Roma, 29 giugno 2025 – Non si placano le polemiche per il Mondiale per club. Dopo la feroce accusa di Luis Enrique di pochi giorni fa, nella quale l'allenatore del Paris Saint-Germain criticava le condizioni dei campi da gioco e di quelli di allenamento, è nata una nuova protesta, questa volta da parte dell'allenatore del Chelsea Enzo Maresca. In conferenza stampa, il tecnico italiano si è espresso duramente contro l'organizzazione del torneo dopo la sospensione della gara tra il Chelsea e il Benfica, affermando come, a parere suo, gli Stati Uniti non siano il posto giusto dove giocare questa competizione. Queste sono state le sue parole: “Non è possibile, sono già state sospese 7-8 partite. Questo non è calcio: è una barzelletta. Abbiamo giocato una partita dove non abbiamo concesso nulla per 85 minuti, poi il match è stato sospeso due ore e al rientro in campo è cominciata una gara completamente diversa. Non si può stare due ore dentro gli spogliatoi: io capisco che una partita vada sospesa, ma queste gare diventano sette vuol dire che non è il posto giusto per fare questo torneo. Ovviamente siamo molto contenti di essere ai quarti di finale, ma non si può continuare così. Ad un Mondiale in Europa queste cose non succedono praticamente mai, quindi probabilmente questo non è il posto giusto per giocare questa competizione”. In ogni caso, il Chelsea ha fatto il suo dovere e si è qualificato per i quarti di finale: ora davanti ai blues ci sarà il Palmeiras, che agli ottavi ha avuto la meglio contro il Botafogo nel derby brasiliano, grazie al gol al 100' di Paulinho. A proposito di squadre brasiliane, questa sera alle 22 scenderà in campo il Flamengo contro il Bayern Monaco, mentre alle 18 Messi rincontrerà il Paris Saint-Germain e Luis Enrique: non sarà facile per l'Inter Miami, che, però non vuole arrendersi in partenza. Domani sarà il turno dell'Inter contro il Fluminense, martedì alle 3 del mattino ci sarà Manchester City – Al Hilal. Per vedere in campo l'altra italiana, la Juventus, bisognerà aspettare fino alle 21 di martedì 1 luglio: davanti a Tudor e i suoi ci sarà il Real Madrid. Chiuderà il quadro dei quarti di finale la sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey, in programma per mercoledì alle 3 del mattino italiane.