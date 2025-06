Mondiale per club, dagli ottavi alla finale: squadre, partite, date, orari, tv. Il tabellone

Bologna, 28 giugno 2025 – Dal 28 giugno al 2 luglio lo spettacolo degli ottavi di finale del mondiale per club. Sedici squadre rimaste in gioco, di cui quattro sudamericane, nove europee, una centro americana, una statunitense e una araba. Insomma, il calcio del vecchio continente si fa ancora preferire, con forti probabilità di vittoria finale, ma le sorprese sono dietro l’angolo e diverse europee si scontreranno tra loro eliminandosi a vicenda. In gare anche le due squadre italiana partecipanti, con l’Inter, prima nel girone con Monterrey, Urawa Reds e River Plate, e la Juve seconda, dopo la dura sconfitta contro il Manchester City, nel gruppo con Al Ain e Wydad. I nerazzurri hanno evitato il Borussia Dortmund e incroceranno la loro strada con i brasiliani della Fluminense, mentre i bianconeri avranno di fronte lo scoglio Real Madrid del neo tecnico Xabi Alonso.

Programma ricco da sabato 28

Due partite al giorno dal 28 giugno alla notte del 2 luglio per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Le città ospitanti, nel caldo degli Stati Uniti, saranno Philadelphia, Atlanta, Miami, Charlotte e Orlando e le sfide, quasi tutte, si preannunciano equilibrate. Il programma inizia sabato 28 giugno alle 18 con la sfida tutta brasiliana tra Palmeiras e Botafogo in quel di Philadelphia, seguita alla 22 dalla sfida tutta europea di Charlotte tra Benfica e Chelsea. Il 29 giugno, agli stessi orari, toccherà a Psg-Inter Miami (la squadra di Messi) e Flamengo (Brasile) contro Bayern Monaco. Poi, le italiane. L’Inter scenderà in campo lunedì 30 giugno alle 21 italiane contro la Fluminense (diretta anche su Canale 5), la Juve giocherà il giorno dopo, sempre alle 21, contro il Real Madrid a Miami (sempre diretta Canale 5). A completare il quadro Manchester City-Al Hilal il primo luglio alle 3 di notte a Orlando e Borussia Dortmund-Monterrey nella notte del 2 luglio alle 3 di notte ad Atlanta. Tutte le partite saranno in diretta a pagamento su Dazn, mentre quattro delle otto sfide di ottavi di finale saranno anche in chiaro sui canali Mediaset. I quarti di finale, invece, saranno in calendario il 4 e il 5 luglio, le semifinali l’8 e il 9 luglio mentre la finale è in programma il 13 luglio.

Il programma completo e dove vederlo in tv

• 28 giugno alle 18 a Philadelphia: Palmeiras-Botafogo (Dazn)

• 28 giugno alle 22 a Charlotte: Benfica-Chelsea (Dazn e Canale 5)

• 29 giugno alle 18 ad Atlanta: Psg-Inter Miami (Dazn)

• 29 giugno alle 22 a Miami: Flamengo-Bayern Monaco (Dazn e Italia 1)

• 30 giugno alle 21 a Charlotte: Inter - Fluminense (Dazn e Canale 5)

• 1° luglio alle 3 a Orlando: Manchester City-Al Hilal (Dazn)

• 1° luglio alle 21 a Miami: Real Madrid-Juventus (Dazn e Canale 5)

• 2 luglio alle 3 ad Atlanta: Borussia Dortmund-Monterrey (Dazn)

Leggi anche - Europei basket, una tripla allo scadere gela l'Italia: in finale va il Belgio