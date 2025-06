Mondiale per Club: pari Palmeiras-Porto, Botafogo batte Seattle Sounders

Si è chiusa con un pari senza reti Palmeiras-Porto, gara del Mondiale per Club valevole per il girone A. Ha vinto invece il Botafogo sui Seattle Sounders nel girone B: il 2-1 è firmato da Cunha e Igor Jesus, inutile la rete nel finale di Roldan per gli statunitensi. Nella notte italiana si sono giocate Boca Juniors-Benfica per il girone C, Chelsea-Lafc e Flamengo-Esperance nel D.

Oggi alle 18 Fluminense-Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai-Mamelodi (a mezzanotte) per il girone F, River Plate-Urawa Reds alle 21 (girone E, lo stesso dell’Inter che alle 3 gioca col Monterrey). Tutte la gare in chiaro su Dazn.

La grande competizione in America raccoglie pareri contrastanti. Anche tra chi ha vinto il Mondiale del 1982. Per Beppe Dossena, "ci sono stadi pieni e le società sono contente, quindi la Fifa ha fatto un grande lavoro con il Mondiale per Club".

Per Marco Tardelli, è invece "un torneo squilibrato, come dimostra il 10-0 del Bayern all’Auckland City. Credo che il calcio moderno si stia allargando sempre di più facendo delle cose anche evitabili, credo che ci siano già troppe partite e troppi tornei".