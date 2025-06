Mondiale per club, pokerissimo della Juventus all'esordio: Al-Ain travolto 5-0

Washington, 19 giugno 2025 - Pokerissimo di reti della Juventus all'esordio nel Mondiale per club. A Washington, i bianconeri rifilano un netto 5-0 all'Al-Ain e salgono in testa al girone G assieme al Manchester City. Sugli scudi Kolo Muani e Conceicao, autori di una doppietta ciascuno. A bersaglio pure Yildiz. Dopo quest'ottima partenza, la Vecchia Signora tornerà in campo domenica (calcio d'inizio alle 18, ora italiana) per affrontare i marocchini del Wydad Athletic Club, ko 2-0 all'esordio nella manifestazione.

La cronaca

L’approccio alla gara della Juventus è subito aggressivo, nonostante la pressione alta dell’Al-Ain nei primi minuti. Dopo un primo tentativo degli emiratini con Zabala (sinistro parato da Di Gregorio al 9’), i piemontesi trovano il vantaggio all’11’: cross perfetto di Alberto Costa dalla sinistra, Kolo Muani svetta in area e firma di testa l’1-0. La squadra di Tudor continua a spingere e al 21’ arriva il raddoppio: Conceicao riceve palla in area, supera un avversario in dribbling e insacca con il mancino sul primo palo. Il terzo gol dei bianconeri arriva al 31’, ancora su azione manovrata ed è una perla di Yildiz, che riceve da Thuram al limite dell’area, controlla e con un destro preciso a incrociare batte Rui Patricio. Juve vicina al poker prima con Yildiz, che sfiora la doppietta con un sinistro da posizione defilata che finisce sull’esterno della rete, e poi con un colpo di testa di Kelly sugli sviluppi di un corner: la deviazione dell’inglese termina però di poco fuori alla destra di Rui Patricio. Il quarto gol arriva in pieno recupero. Ancora protagonista Thuram, che serve Kolo Muani al limite: l’attaccante francese controlla e con un elegante esterno destro trafigge Rui Patricio per la seconda volta. È 4-0 per la squadra di Tudor, che chiude un primo tempo di totale controllo e grande efficacia offensiva.

La seconda frazione si apre con un brivido per la difesa bianconera. Al 46', l’Al-Ain trova la via del gol con Rabia, ma la rete è annullata. Poco dopo c'è gloria anche per Di Gregorio, che ci mette il braccio per una grande parata di classe e riflessi sulla conclusione ravvicinata di Laba. Dopo un avvio più controllato, Madama torna a pungere al 58’: ancora una volta è Conceicao a firmare la marcatura, la sua seconda personale. Il portoghese riceve al limite e con un sinistro preciso sigla il 5-0 che chiude virtualmente il tabellino. Ciò nonostante i bianconeri mantengono costantemente il controllo della manovra, andando vicini al sesto gol con Kolo Muani, che chiama Rui Patricio alla chiusura, e proprio nel finale con Douglas Luiz, che colpisce il palo.

Le voci dagli spogliatoi

"L’Al-Ain ha spinto all’inizio ma noi abbiamo risposto nel modo giusto, è un bel risultato, un ottimo inizio che ci dà fiducia - il commento di Igor Tudor - Siamo stati bravi a gestire i ritmi, anche perché faceva caldo. Vogliamo andare avanti il più possibile nella competizione, siamo contenti di questo inizio. Conceicao ha fatto una buona gara, anche Kolo Muani. Stanno bene, e sono felice anche dei rientri di Gatti e Koopmeiners, sono giocatori importanti". I riflettori se li prendono soprattutto Conceicao e Kolo Muani. "Sono molto felice per i gol ma soprattutto per la vittoria della squadra. Abbiamo iniziato bene, vincere era quello che volevamo, e vogliamo continuare così. Stiamo bene, siamo in forma, ed è qualcosa su cui lavoriamo tutti i giorni. Mi piace giocare, in qualunque ruolo richieda il Mister", il pensiero del portoghese. "Abbiamo disputato un’ottima partita, siamo in una buona condizione fisica, io mi sento molto bene e sono felice di giocare e rendermi utile per la squadra - aggiunge l'attaccante francese - Il mio obiettivo? Giocare e fare il meglio".

Il tabellino

Al Ain: Rui Patricio, Ratnik, Rabia, Kouame (68′ Niang); Traore, Kaku (77′ Jasic), Park (77′ Chadli), Palacios (68′ Nader), Zabala; Laba, S. Rahimi (92′ Udow). A disposizione: Khalid, Benkhaleq, Alhashmi, Erik, Santos, Cardoso, Sanabria, Abbas, H.Rahimi, Awadalla, Loulendo. Allenatore: Ivic.