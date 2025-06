Mondiale per club, Psg e Bayern Monaco volano ai quarti. Il programma delle gare di oggi

Milano, 30 giugno 2025 - Dopo Palmeiras e Chelsea, anche Paris Saint Germain e Bayern Monaco staccano il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club. I francesi demoliscono 4-0 l'Inter Miami dell'ex Messi, mentre i tedeschi devo faticare maggiormente per eliminare il Flamengo, che si arrende 4-2. I campioni d'Europa e quelli di Germania daranno vita nel prossimo turno a una delle sfide sicuramente più elettrizzanti della competizione in corso di svolgimento negli Stati Uniti.

Uragano Psg

Basta il primo tempo al Paris Saint Germain per archiviare la pratica Inter Miami. Dopo sei minuti Joao Neves porta avanti i suoi. E' l'inizio di un dominio totale da parte della squadra di Luis Enrique, che incrementa il proprio vantaggio al 39' ancora con il centrocampista portoghese. Sul finale di frazione i transalpini dilagano: prima Aviles segna nella propria porta, poi Hakimi realizza il definitivo 4-0.

Paris Saint Germain - Inter Miami 4-0

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (69' Lee Kang-in), Marquinhos (46' Beraldo), Pacho, Nuno Mendes (69' L. Hernandez), Fabian Ruiz (46' Zaire-Emery), Vitinha, Joao Neves (61' Dembelé), Doué, Barcola, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Inter Miami (4-4-2): Ustari; Weigandt, Falcon, Allen (19' Aviles), Jordi Alba; Allende, Redondo, Busquets, Segovia (76' Cremaschi); Messi, Suarez. All. Mascherano.

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasile).

Marcatori: 6' e 39' Joao Neves, 44' aut. Aviles, 45'+3' Hakimi.

Note: ammoniti Aviles, Weigandt, Suarez (I).

Avanza anche il Bayern

Non sbaglia il Bayern Monaco, che ha la meglio del Flamengo. Dopo 10 minuti di partita, i bavaresi hanno già due gol di margine: l'autorete di Pulgar e il sigillo di Kane spianano la strada verso i quarti di finale. I brasiliani accorciano le distanze con Gerson, ma prima dell'intervallo ci pensa Goretzka a siglare il 3-1. Nella ripresa, Jorginho dal dischetto illude i rossoneri, che vengono mandati definitivamente al tappeto da Kane.

Flamengo - Bayern Monaco 2-4

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Ortiz, Alex Sandro (81' Lucas); Jorginho (81' De la Cruz), Pulgar (45'+1 Allan); Gerson (81' Yan), De Arrascaeta (57' Bruno Henrique), Luiz Araujo; Plata. All. Filipe Luis.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer (93' Boey), Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Goretzka (58' Pavlovic); Olise, Gnabry (72' Musiala), Coman (58' Sané); Kane (93' Muller). All. Kompany.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Marcatori: 6' aut. Pulgar (B), 10' Kane (B), 33' Gerson (F), 41' Goretzka (B), 54' rig. Jorginho (F), 73' Kane (B).

Note: ammoniti Pulgar (F), Tah (B), Plata (F), Allan (F), Wesley (F), Kimmich (B), Kane (B), Musiala (B), Laimer (B).

Il programma odierno

Alle 21 (ora italiana) tocca all'Inter, che affronta il Fluminense. Nella notte (calcio d'avvio alle 3) invece il Manchester City sfida l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Dazn e quella dei nerazzurri potrà essere seguita anche su Italia Uno.

