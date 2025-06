Mondiale per Club 2025: goleada City, il Real Madrid si sblocca. Altro pari per Inzaghi

Milano, 23 giugno 2025 - Il Manchester City gioca a tennis contro l'Al Ain, ma il 6-0 non basta per guadagnare un vantaggio rispetto alla Juventus. Dopo la seconda giornata del Mondiale per Club, entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi e hanno la stessa differenza reti (+8), ma la Vecchia Signora ha un gol segnato in più. Il che significa che nello scontro diretto in programma giovedì le basterà un pareggio per chiudere il gruppo G da prima della classe. Venendo al match contro l'Al Ain, gli inglesi di Pep Guardiola partono subito forte e alla fine del primo tempo hanno già tre reti di vantaggio: Gundogan sblocca il risultato dopo otto minuti, poi ci pensano Echeverri su punizione e Haaland dal dischetto ad arrotondare. La tavola è apparecchiata per la goleada dei Citizens, che tuttavia trovano il quarto sigillo solo al 74', ancora con Gundogan. Il forcing finale produce altre due reti (a segno Bobb e Cherki), ma non basta per arrivare a quota sette.

Manchester City - Al Ain 6-0

Manchester City (4-3-3): Ortega; Khusanov (61′ Bobb), Akanji, Gvardiol (74′ Dias), Ait-Nouri; Matheus Nunes, Nico Gonzalez (61′ Rodri), Gundogan; Bernardo Silva (74′ Cherki), Haaland, Echeverri (46′ Foden). All. Guardiola.

Al Ain (4-5-1): Eisa; Jasic, Niang, Park, Rabia, Zabala (62′ Erik); Abbas (62′ Kaku), Traoré, Nader (46′ Palacios), Chadli (74′ Sanabria); Rahimi (46′ Laba). All. Ivic. Arbitro: Ghorbal (Algeria). Reti: 8′ Gundogan (M), 27′ Echeverri (M), 48′ pt rig. Haaland (M), 74′ Gundogan (M), 84′ Bobb (M), 89′ Cherki (M). Note: ammoniti Zabala (A), Ait-Nouri (M), Rabia (A), Khusanov (M). La situazione nel gruppo H Seppur in 10 dai primi minuti di gara per via dell'espulsione di Raul Asencio, il Real Madrid conquista la prima vittoria in questo Mondiale per Club e si porta in testa al gruppo H. Il Pachuca, dopo aver sfiorato il vantaggio, va sotto alla prima occasione buona per i Blancos, a segno con Bellingham al 35'. Prima dell'intervallo va in gol pure Arda Guler e nella ripresa, dopo altre chances sprecate dai messicani, è Valverde a mettere in cassaforte i tre punti. Per il Pachuca arriva almeno la rete della bandiera con Montiel. Termina 0-0 invece il duello fra Salisburgo e Al Hilal. Opportunità da una parte e dall'altra, ma il punteggio non si sblocca. E così in classifica gli austriaci confermano il comando, in coabitazione con il Real a quota 4 punti, due in più rispetto alla formazione di Inzaghi, mentre il Pachuca è ancora fermo a zero. Real Madrid - Pachuca 3-1 Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold (dal 78' Rudiger), Fran Garcia, Huijsen, Raul Asencio; Bellingham (dal 61' Ceballos), Valverde, Tchouameni, Guler (dal 61' Modric); Vinicius Junior, Gonzalo Garcia (dal 46' Brahim Diaz). All. Xabi Alonso. Pachuca (4-3-3): Moreno; Bauermann, Bryan Gonzalez, Pereira, Luis Rodriguez (dal 64' Lopez); Palavecino (dal 72' Guzman), Bautista (dal 46' John Kennedy), Montiel; Alexei Dominguez (dal 46' Cabral), Rondon, Kenedy (dal 61' Sanchez). All. Almada. Arbitro: Abatti R. (Brasile) Reti: 35' Bellingham (R), 43' Arda Guler (R), 70' Valverde (R), 80' Montiel (OP) Note: ammonito Palavecino (P). Espulso Raul Asencio (R). Salisburgo-Al Hilal 0-0 Salisburgo (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene (77' Kjaergaard), Bidstrup, Diabate (46' Mellberg), Gloukh (65' Kitano); Baidoo (77' Vertessen), Onisiwo (65' Daghim). All. Letsch.

Al Hilal (4-3-3): Bounou; Cancelo (80' Hamad), Tambakti (88' Lajami), Koulibaly, Renan Lodi (89' Al Harbi); Milinkovic-Savic, Ruben Neves 6,5, N. Al Dawsari (86' Al Juwayr); Malcom (68' Kanno), Marcos Leonardo, S. Al Dawsari. All. Inzaghi.

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Note: ammoniti Diabate (S), Kitano (S).