Mondiale, un miliardo di ragioni. Club: il montepremi è da record

La cifra annunciata ieri dalla Fifa è qualcosa di pazzesco, stiamo parlando del montepremi del mondiale per club che nel prossimo giugno vedrà coinvolte anche Juventus e Inter. Ieri la Fifa ha annunciato che la somma a disposizione delle 32 squadre, complessivamente, sarà di un miliardo di dollari, al momento l’equivalente di 930 milioni di euro. E Inter e Juve possono gioire ancora prima di scendere in campo, perché saranno tra le squadra che beneficeranno maggiormente del premio economico stanziato dalla Federcalcio mondiale.

La leva economica è verosimilmente destinata a zittire col tempo anche le proteste di chi lamenta un calendario troppo fitto, con l’inserimento della rassegna per club alla fine delle stazioni nazionali.

Qualche confronto con altre manifestazioni comparabili può rendere meglio l’idea: il Mondiale di Qatar 2022 ha redistribuito 440 milioni di dollari alle diverse nazionali (l’Italia come noto non c’era), mentre il nuovo format della Champions League a 36 squadre porterà alla divisione di una torta da 2,467 miliardi di euro.

La Fifa non ha ancora precisato il meccanismo che porterà alla ripartizione dei premi tra le varie squadre partecipanti: si sa solo che ogni squadra riceverà una quota fissa per la fase a gironi, che prevede bonus a crescere in base ai risultati ottenuti. Al torneo partecipano 12 squadre europee, comprese Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e PSG, oltre alle due italiane; ci sono anche 6 squadre sudamericane, 4 tra africane, asiatiche e nordamericane, una dell’Oceania e l’Inter Miami di Lionel Messi, club che è stato invitato come rappresentante del Paese ospitante.

La formula prevede gironi da quattro squadre, quindi almeno tre partite per ogni club coinvolto, poi la fase ad eliminazione diretta: in tutto ogni squadra potrà giocare fino a un massimo di sette partite, per chi arriverà in finale.

Sul piano logistico, il mondiale per club negli Stati Uniti diventa anche una sorta di prova generale in vista della Coppa del Mondo per nazioni che si terrà l’anno prossimo non solo negli Stati Uniti, ma anche in Canada e Messico.

Il Consiglio Fifa ha approvato all’unanimità la Relazione annuale 2024, con la revisione del bilancio che prevede 2 miliardi di dollari di entrate dal mondiale per club. Il presidente della Fifa Gianni Infantino (nella foto): "Tutti i ricavi generati dal torneo saranno distribuiti ai club partecipanti e tramite la solidarietà dei club in tutto il mondo, poiché la Fifa non tratterrà un solo dollaro. Stiamo realizzando un investimento record di quasi 2,3 miliardi di dollari nel Fifa Forward Programme".