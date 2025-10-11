Tallinn (Estonia), 11 ottobre 2025 - Le notizie arrivate dal pomeriggio, e in particolare dalla goleada della Norvegia contro Israele, tanto per cambiare mettono subito l'Italia spalle al muro: nell'economia del Gruppo I, il cui primo posto sembra sempre più lontano, gli azzurri devono battere l'Estonia e possibilmente anche segnando tanti gol. In realtà, anche il computo della differenza reti sorride implacabilmente agli scandinavi, ma l'Italia parte comunque a tutto gas e passa subito in vantaggio grazie a Kean, che poco dopo va ko per un guaio alla caviglia.

Mateo Retegui e Pio Esposito

L'altra cattiva notizia la cagiona Retegui, che dal dischetto - complice una bella parata di Hein - sciupa la chance del raddoppio prima di farsi perdonare nella coda del primo tempo. Nella ripresa c'è gloria per Esposito, al primo gol con la maglia della Nazionale poco prima che Donnarumma, e anche questa è una novità, con una 'papera' su una palla alta regali la rete della bandiera a Sappinen.

Un po' lo specchio di un'Italia che, tra gap di punteggio con una Norvegia sempre più implacabile e differenza reti a sua volta sempre più a favore di Haaland e compagni, sembra non credere più alla qualificazione diretta ai Mondiali: martedì a Udine contro Israele, un match tutt'altro che banale non solo per i fatti del campo, la squadra di Gattuso (priva dello squalificato Bastoni) dovrà vincere a questo punto per blindare ulteriormente il secondo posto che rimanderebbe la questione ai playoff. Ancora una volta.

Le formazioni ufficiali

Gattuso lancia un 3-4-3 aperto da Donnarumma, protetto da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, con Orsolini e Dimarco sulle bande e la coppia Barella-Tonali in mezzo al campo: il tridente offensivo invece vede protagonisti Raspadori, Retegui e Kean. Henn replica con un 4-2-3-1 che tra i pali schiera Hein, con Peetson, Paskotski, Kuusk e Saliste in una difesa schermata da Shein e Palumets: l'unica punta è Tamm, assistito da Kait, Soomets e Saarma.

Rauno Sappinen (Estonia) in un'azione contro Alessandro Bastoni (Italia)

Primo tempo

Su una palla spiovente nell'area estone, Retegui prova subito a coordinarsi, ma la sfera viene spazzata in fallo laterale: la prima conclusione verso la porta la scocca invece Raspadori, ma Hein risponde presente. Il gol dell'Italia è nell'aria e arriva al 4', quando Dimarco verticalizza per Kean, che con una finta si sbarazza di Kuusk e poi manda la palla all'altezza del secondo palo. La partita del numero 11 dura pochissimo, perché un movimento innaturale della caviglia destra lo toglie di mezzo nonostante un primo tentativo di restare in campo: Gattuso è così costretto a giocarsi subito la carta Esposito.

Gli azzurri intanto guadagnano tre corner di fila, e su tutti si cerca uno schema che non funziona né con Barella (poi ammonito per evitare una ripartenza estone) né con Dimarco. Il neoentrato Esposito viene cercato subito con un lancio da dietro, ma Hein lo anticipa in uscita. Al 18' Dimarco va proprio dal compagno di squadra all'Inter, che a sua volta assiste Retegui, la cui conclusione si spegne a lato. Al 21' Kuusk manda in calcio d'angolo un colpo di testa di Esposito ma al 28' un suo intervento in ritardo su Retegui induce l'arbitro Gozubuyuk a indicare il dischetto: proprio l'ex Atalanta si incarica della battuta, ma Hein indovina il lato della conclusione e gli dice di no.

L'Italia sciupa la chance del raddoppio e accusa il colpo: lo si evince anche dal colpo di testa fuori bersaglio di Calafiori al 36', dagli sviluppi di una punizione da zolla interessante. Al 39' il 2-0 arriva davvero quando Retegui si fa perdonare con una botta al volo di forza su assist di Orsolini. I minuti di recupero sono 4, nei quali Esposito gira di testa una punizione dall'out destro, ma senza creare problemi a Hein prima che le ostilità vengano momentaneamente interrotte.

Secondo tempo

L'Estonia rientra in campo con due volti nuovi, Schjonning-Larsen e Sinyavskiy, che rimpiazzano Palumets e Saliste. Proprio Sinyavskiy si presenta con il primo tiro verso la porta azzurra: buona l'intenzione, molto meno l'esecuzione. Al 56' l'Italia recupera palla dopo una fase positiva per i padroni di casa: Orsolini va da Retegui, che prova il colpo di precisione da fuori ma colpisce solo la parte alta della rete.

Poco dopo, su un'azione analoga, serve la sagoma di Hein per dire di no al sinistro di Raspadori, servito proprio da un tacco volante di Retegui. Gattuso rimette mano alla panchina, inserendo Spinazzola e Cambiaso per Orsolini e Raspadori, mentre sponda Estonia entrano Mets e Sappinen per Kuusk e Tamm. Alla ripresa del gioco proprio Cambiaso prova a rimpinguare il bottino, ma il suo tiro viene bloccato in due tempi da Hein.

Al 72' Peetson è provvidenziale nell'anticipo su Spinazzola, lanciato in campo aperto e pronto a battere a rete prima di indugiare troppo per la conclusione. L'Estonia ha comunque alzato il baricentro, offrendo agli azzurri (che perdono per squalifica Bastoni per il prossimo match) tanto campo aperto per andare a caccia del tris.

Tris che arriva al 74' grazie a un gran destro al volo di Esposito su cross di Spinazzola: sembra il colpo del ko per i padroni di casa, che invece al 76' ritrovano verve quando Donnarumma si lascia scappare dalle mani un innocuo cross dalla sinistra che Sappinen ribadisce nel sacco. Gattuso cambia ancora e inserisce Cristante e Frattesi per Barella e Retegui: Henn invece getta nella mischia Mustmaa per Shein. I minuti di recupero sono 3, che non cambiano la storia del match: vince l'Italia, ma la strada verso i Mondiali 2026 resta piuttosto tortuosa.