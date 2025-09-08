Mondiali 2026, Italia batte Israele 4-5. Partita surreale, ma alla fine Tonali salva gli azzurri

Debrecen (Ungheria), 8 settembre 2025 - Per ovvi e tristi motivi si gioca sul neutrale di Debrecen, e con il solito antefatto di polemiche e recriminazioni, ma in teoria in casa c'è Israele, che insegue la Norvegia, in testa al Gruppo I e impegnata domani contro il fanalino di coda Moldavia: per l'Italia l'obiettivo minimo è diventato proprio raggiungere almeno il secondo posto del girone, in attesa di provare a completare la rimonta sugli scandinavi vincendole tutte e guadagnando un'ottima differenza reti.

In tal senso, la gara del Nagyerdei Stadion aiuta a metà perché non arriva la goleada auspicata. Anzi: Israele si ritrova due volte in vantaggio, prima grazie all'autogol di Locatelli (che colpirà una traversa nel corso del primo tempo) e poi con Dor Peretz, ma in entrambi i casi raccoglie la replica azzurra, a firma di Kean, autore di una doppietta su doppio assist di Retegui, che poi si ripete suggerendo il colpo di Politano che vale il sorpasso prima che Raspadori sembri chiudere la contesa. Invece, succede di tutto e c'entra un altro autogol, stavolta di Bastoni, un po' la fotografia della serataccia della difesa azzurra, che poi capitola ancora quando Dor Peretz di testa spinge la sfera nel sacco da zero metri su sviluppi di una punizione.

Il punteggio recita 4-4 all'89', ma per la Nazionale il risultato varrebbe una sconfitta, con anche il secondo posto, quello che conduce agli spareggi, che rischierebbe di sfumare via. Invece, al 91' Tonali pesca il destro da fuori che diventa il jolly che risolve una serata complicatissima, che rischiava di assumere i contorni del dramma sportivo per la Nazionale. Seppur con un'estrema fatica, è aggancio al secondo posto proprio a Israele, seppur senza la goleada auspicata. Anzi.

Le formazioni ufficiali

Gattuso sceglie un 4-3-3 aperto da Donnarumma, protetto da Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco: a centrocampo tocca a Tonali, Locatelli e Barella, mentre in avanti agiscono Politano, Kean e Retegui. Shimon risponde con un 4-2-3-1 che tra i pali vede Daniel Peretz, con Dasa, Nachmias, Lemkin e Revivo, a loro volta schermati da Eliel Peretz e Dor Peretz: l'unica punta è Biton, assistito da Khalaili, Gloukh e Solomon.

Primo tempo

La prima fiammata del match è dei padroni di casa (nonostante si giochi a Debrecen): Biton viene cercato in profondità e scocca un cross deviato in corner da Bastoni. I brividi per l'Italia non sono finiti, perché Israele segna dagli sviluppi del successivo calcio d'angolo, ma l'arbitro Vincic, supportato dal Var, annulla tutto per una carica di Lemkin su Donnarumma, che nella carambola sfortunata aveva mandato il pallone nella propria porta: poi, proprio il numero 12 di casa si accascia per un problema fisico prima di rientrare momentaneamente e poi lasciare il campo a Shlomo. Dopo un inizio complicato, gli azzurri provano a prendere in mano il pallino del gioco, ma i brividi intorno a Donnarumma restano troppi: al 12' Eliel Peretz protesta per un'uscita a valanga del capitano della Nazionale, che però nell'occasione ha toccato per prima la palla. Allo scoccare del quarto d'ora di gioco, l'Italia si fa vedere quando Kean scambia con Barella e poi conclude con il destro, trovando il muro israeliano. Si tratta di un episodio isolato, perché al 16' la partenza ad handicap degli azzurri si concretizza nell'autogol di Locatelli, che in scivolata manda nella propria porta il cross basso di Biton, a sua volta innescato da Dasa. Israele insiste al 21', quando un traversone di Khalaili cerca Dor Peretz: l'anticipo di Di Lorenzo è provvidenziale per evitare altri guai. Sul ribaltamento di fronte, l'Italia riparte in un contropiede che Retegui prova a capitalizzare con un destro a incrociare che incoccia sulla sagoma di Nachmias. Al 27' Solomon si incarica della battuta di un calcio di punizione: il destinatario della sfera è Shlomo, che anticipa Di Lorenzo ma colpisce solo l'esterno della rete. Dall'altro lato Barella, in un eccesso di altruismo, su assist di Tonali all'altezza del dischetto del rigore prova a servire Retegui anziché cercare di calciare, con il risultato che la sfera sfila sul fondo. Al 31' è invece la traversa a dire di no a Locatelli, che prova a farsi perdonare con una girata al volo su assist di Retegui. Poco dopo è Kean a sciupare il colpo del pareggio, mandando incredibilmente sul fondo il traversone di Mancini nonostante tutto lo specchio della porta a sua disposizione. Al 32' i padroni di casa sfruttano una voragine nella difesa azzurra con Dor Peretz, la cui botta da distanza ravvicinata trova la replica di Donnarumma, che poco dopo è attento anche sulla botta da fuori di Biton. Al 40' prima Tonali sfiora il pareggio con destro rasoterra di Tonali e poi Kean lo trova con un controllo e destro su assist di Retegui. I 3' di recupero si aprono e si chiudono con una punizione di Biton che passa sotto la barriera ma non beffa un furioso Donnarumma.

Secondo tempo

La prima chance della ripresa è di marcia azzurra: combinazione di prima tra Tonali, Retegui e Kean, che con una girata al volo chiama Daniel Peretz alla grande parata, prima del bis proprio su Tonali, in posizione defilata. L'Italia attacca ma il gol lo trova Israele, che al 52' torna in vantaggio grazie al sinistro al volo di Dor Peretz su imbeccata di Solomon, bravo a scappare via prima a Politano e poi a Locatelli. Gli azzurri reagiscono alla grande e pareggiano dopo 2' con il solito Kean, che riceve da Retegui, anticipa Shlomo e con una rasoiata dal limite firma l'immediato 2-2. Al 58' Politano completa la rimonta con un sinistro al volo in precario equilibrio su suggerimento di tacco di Retegui, al terzo assist di serata. L'Italia continua a ballare dietro, come quando lo spauracchio Solomon cerca e trova all'altezza del secondo palo Biton, che manda la palla incredibilmente sul fondo. Shimon cambia e inserisce Jehezkel, Baribo e Mizrahi per Dasa, Khalaili e Biton. Anche Gattuso pesca dalla panchina, gettando nella mischia Orsolini e Frattesi per Politano e Barella. Al 72' Retegui prova a timbrare a sua volta il tabellino con un colpo di testa alto su cross di Dimarco: poi Tonali verticalizza per Frattesi, che conclude sul fondo. L'Italia non chiude la partita e rischia grosso quando un cross di Solomon diventa un tiro che Donnarumma smanaccia alla buona, con Eliel Peretz a concludere l'azione con una botta da fuori che termina fuori. Al 76' succede di tutto nell'area azzurra, con Donnarumma provvidenziale su Baribo prima che la difesa di Gattuso a fatica spazzi via il pallone, con Locatelli appostato provvidenzialmente sulla linea. Non a caso, il ct cambia ancora: dentro Cambiaso e Raspadori per Dimarco e Kean. Proprio l'uomo dai gol pesanti Raspadori cala il poker all'81' da dentro l'area su imbeccata di Frattesi. In realtà, l'Italia continua a farsi male da sola e all'87' Bastoni confeziona il secondo autogol di serata girando nella propria porta il cross di Revivo. L'ultima mossa di Gattuso è Maldini per Retegui, mentre Shimon manda in campo Turgeman per Shlomo. All'89' succede l'imponderabile quando Dor Peretz di testa spinge nel sacco il cross di Baribo dagli sviluppi di una punizione battuta da Mizrahi. Il colpo sembra mortale per l'Italia, che all'alba dei 7' di recupero invece torna in vantaggio con un destro a giro da fuori di Tonali su assist di Cambiaso e stavolta è l'ultimo gol della serata, nonostante il brivido regalato all'ultimo respiro da Revivo, che svetta su Di Lorenzo, guadagnando solo un corner che non darà frutti. Vince l'Italia, ma che fatica.