Mondiali atletica 2025, programma del 18 settembre con orari tv degli italiani in gara

Roma, 17 settembre 2025 – Torna in scena Nadia Battocletti ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo, dopo lo splendido argento nei 10mila metri di pochi giorni fa. Negli occhi degli appassionati azzurri c’è ancora il salto d’oro di Mattia Furlani. L’Italia è salita sul tetto del mondo del salto in alto - in una giornata difficile soprattutto sulla velocità, con un poker di eliminazioni nei 200 metri, trovando il primo oro della rassegna.

Furlani è salito a 8.39, nuovo record personale, donando all’Italia la quinta medaglia della rassegna e, soprattutto, la prima del metallo più pregiato. Sconfitti il giamaicano Tajay Gayle (8.34) e il cinese Yuhao Shi (8,33), mentre il greco Tentoglu è stato limitato da qualche acciacco fisico. Dopo gli argenti di Battocletti e Palmisano, oltre i bronzi di Fabbri e Aouani, la spedizione azzurra ha piazzato un’altra medaglia dal sapore di futuro. Nelle altre gare, invece, giornata difficile nei 200 metri con Tortu e Desalu sono stati eliminati nelle batterie maschili, stessa sorte per Kaddari e Fontana in quelle femminili. Discretamente si è comportato Riva nei 1500 con il settimo posto in finale. Bene, senza forzare né rischiare, i triplisti Diaz e Dallavalle, entrambi qualificati alla finale. Nella giornata di giovedì non ci saranno finali con azzurri in pista, ma gli occhi saranno, oltre che su Battocletti, che si aggiunge in programma a Pernici impegnato in una importante semifinale degli 800 metri.

Programma e italiani

Ancora una sola sessione di gare nel giovedì di Tokyo ma diversi italiani da monitorare. Si parte a mezzogiorno con le batterie dei 5000, impegnate Nadia Battocletti, Del Buono e Majori, poi a seguire le qualificazioni dell’alto femminile (Pieroni e Tavernini) e le batterie degli 800 femminili (Coiro e Bellò). Grande appuntamento alle 14.45, terzultima gara in programma, con la semifinale degli 800 maschili con Pernici. Per quanto riguarda le finali, senza azzurri, sono in programma il giavellotto maschile, il triplo femminile, i 400 maschili e i 400 femminili.

Gli orari degli azzurri

Ore 12.05 5000 Femminili Batterie – Battocletti, Del Buono, Majori

Ore 12.15 Alto Femminile Qualificazioni – Pieroni, Tavernini

Ore 12.23 Giavellotto Maschile Finale – nessun italiano

Ore 12.58 800 Femminili Batterie – Bellò, Coiro

Ore 13.55 Triplo Femminile Finale – nessuna italiana

Ore 14.02 200 Maschili Semifinali – nessun italiano

Ore 14.24 200 Femminili Semifinali – nessuna italiana

Ore 14.45 800 Maschili Semifinali – Pernici

Ore 15.10 400 Maschili Finale – nessun italiano

Ore 15.24 400 Femminili Finale – nessun italiano

Dove vederli in tv

I mondiali 2025 di atletica sono in diretta sia in chiaro che a pagamento. Live dalle 12 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, fino alle 13.30, poi passaggio su Rai Due fino alla fine della sessione. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Discovery/Eurosport, visibili tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.