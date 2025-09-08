Mondiali, gli ultras dell’Italia voltano le spalle alla bandiera israeliana durante l’inno. Israele gioca col lutto al braccio

Roma, 8 settembre 2025 – Gli 'ultras' dell'Italia voltano le spalle alla bandiera israeliana durante l'inno della nazionale di Israele, prima della partita contro l'Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Le due squadre si affrontano sul campo neutro di Debrecen, con pochi tifosi – 2.000 in tutto, una piccola rappresentanza di israeliani e di italiani – e al momento dell'inno israeliano si è sentito anche qualche fischio. Israele gioca col lutto al braccio, tecnico compreso, per l'attentato terroristico di oggi a Gerusalemme che ha fatto sei vittime. La gara è valida per le qualificazioni al prossimo mondiale.

