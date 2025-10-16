Qualificazioni Africa: Capo Verde ai Mondiali per la prima volta, ecco le nove qualificate

Praia (Capo Verde) 15 ottobre 2025 - Si sono conclusi i gironi per le qualificazioni ai Mondiali nel continente africano e nove delle dieci squadre aventi diritto al pass Mondiale già si conoscono. Si attende però di conoscere quale sarà l'ultima rappresentativa ad accompagnare le vincenti dei nove gironi sorteggiati. La grande sorpresa è senza dubbio Capo Verde: la squadra dell'arcipelago africano conferma il grande percorso fatto nell'ultima Coppa d'Africa quando sono stati eliminati ai rigori dal Sudafrica nei quarti di finale. Qualche eliminazione eccellente come quella del Mali, mentre rischiano di non andare al Mondiale anche una tra Camerun e Nigeria, avversarie nei playoff per l'ultimo posto rimasto che garantirà uno spot negli spareggi intercontinentali.

La situazione dei gironi

La grande sorpresa, come detto, arriva dal Gruppo D, dove Capo Verde si impone in un girone di altissimo livello. Battuti Camerun, Libia e Angola tra le più accreditate e prima storica qualificazione per gli Squali dell'Atlantico alla fase finale dei Mondiali di calcio. Un risultato che fa il paio con la grande Coppa d'Africa di due anni fa, quando vinsero il proprio girone e vennero eliminati solo ai rigori. Il Camerun fa la sua parte: conquista il secondo posto e rientra tra le quattro migliori seconde, per poter contendere così l'ultimo spot disponibile per poi giocarsi in seguito gli spareggi intercontinentali.

Anche nel gruppo C le sorprese non sono mancate, ma alla fine l'avvio stentato costa alla Nigeria il primo posto, ottenuto per un solo punto dal Sudafrica. Osimhen e compagni saranno costretti a cercare il pass Mondiale dai playoff, per altro rientrate nel gruppo delle quattro migliori seconde solo per la differenza reti avendo avuto un rete subita in meno rispetto alla quinta tra le nove squadre seconde classificate nei gironi. La prima di queste scontente è il Burkina Faso. Per un solo gol subito in più la squadra dell'Africa occidentale non potrà giocare il playoff per ottenere un pass allo spareggio intercontinentale. Il ritiro dell'Eritrea ha costretto la CAF a escludere dal conteggio punti i risultati contro le ultime in classifica per stilare la graduatoria tra le migliori squadre al secondo posto. Questo ha premiato squadre come la Nigeria, mentre ha pagato tanto il Burkina Faso. Vince invece senza mai subire sconfitte il Gruppo A l'Egitto di Mohamed Salah.

Nel Gruppo B si impone a fatica il Senegal al quale si è rivelato fondamentale il successo di settembre contro la Repubblica Democratica del Congo. I leoni d'Africa hanno vinto le loro ultime due gare confermando il primato, mentre la Nazionale di Kinshasa dovrà passare dai playoff continentali e intercontinentali per qualificarsi eventualmente alla fase finale del Mondiale. Un torneo a cui mancano dal 1974, unica loro partecipazione, quando il Paese si chiamava ancora Zaire, sotto la guida del dittatore Mobutu Sese Seko.

Nessun protagonista a sorpresa invece nel Gruppo E. Il Marocco vince otto partite su otto e si qualifica al Mondiale, mentre il Niger arriva secondo ma non ottiene abbastanza punti per passare ai playoff. Questo il girone dell'Eritrea, che dopo due ritiri nelle prime partite di qualificazione, ha poi optato per il ritiro diretto dalla competizione su spinte della CAF stessa. Molta più fatica invece per la Costa D'Avorio, vincente nel Gruppo F ai danni del Gabon di Pierre Emerick Aubameyang. Un bellissimo testa a testa, dove ad aver fatto la differenza è stato il successo degli elefanti ivoriani nella gara casalinga dello scontro diretto. Il centravanti del Marsiglia però potrà riprovarci attraverso i playoff a strappare il pass per i prossimi Mondiali. Nel gruppo eliminato il Gambia, squadra che conta alcune conoscenze del calcio italiano come Barrow (ex Atalanta e Bologna), Fadera (Sassuolo), Ceesay (Empoli) e Sibi (Virtus Verona).

Tutto come da copione anche nei Gruppi G e H, dove Algeria e Tunisia si impongono già nelle prime giornate e mantengono la leadership del gruppo fino al traguardo, ottenendo il pass per il Mondiale. Nel Gruppo G male la Guinea, solo quarta, alle spalle di Uganda e Mozambico. I tunisini invece dominano un girone senza particolari rivali, con Namibia seconda davanti a Liberia e Malawi. Nessuna delle due seconde classificate rientra tra le quattro squadre che si giocheranno il playoff per lo spareggio intercontinentale.

Neanche il Madagascar, seconda nel gruppo I, rientra tra le migliori seconde squadre delle qualificazioni. Il Ghana vince, senza troppe sorprese il gruppo, ma fatica a prendere le redini del gruppo, dove le sorprese non sono mancate. Le Isole Comore, guidate in panchina dall'italo-canadese Stefano Cusin per altro ex vice di Walter Zenga in panchina, sono state per un certo periodo al primo posto in classfica, salvo poi cedere il passo nella seconda parte di queste qualificazioni. Il Mali ha tentato una disperata risalita in classifica, ma non è riuscita, lasciando proprio il solo Madagascar come rivale dei ghanesi. Troppo poco per negare alle "Black Stars" la loro quinta partecipazione ai Mondiali.

La classifica definitiva dei gironi e i playoff

Questa è la classifica definitiva dei gironi di qualificazione alla fase finale dei Mondiali per la confederazione africana.

Gruppo A: Egitto 26, Burkina Faso 21, Sierra Leone 15, Guinea-Bissau 10, Etiopia 9, Gibuti 1.

Gruppo B: Senegal 24, Repubblica Democratica del Congo 22, Sudan 13, Togo 8, Mauritania 7, Sud Sudan 5.

Gruppo C: Sudafrica 18, Nigeria 17, Benin 17, Lesotho 12, Rwanda 11, Zimbabwe 5.

Gruppo D: Capo Verde 23, Vamerun 19, Libia 16, Angola 12, Mauritius 6, eSwatini 3.

Gruppo E: Marocco 24, Niger 15, Tanzania 10, Zambia 9, Congo 1, Eritrea (ritirata) 0.

Gruppo F: Costa d'Avorio 26, Gabon 25, Gambia 13, Kena 12, Burundi 10, Seychelles 0.

Gruppo G: Algeria 25, Uganda 18, Mozambico 18, Guinea 15, Botswana 10, Somalia 1.

Gruppo H: Tunisia 28, Nambia 15, Liberia 15, Malawi 13, Guinea Equatoriale 11, Sao Tomé e Principe 3.

Gruppo I: Ghana 25, Madagascar 19, Mali 18, Isole Comore 15, Repubblica Centro-Africana 8, Ciad 1.

Classifica squadre al 2° posto: Gabon 19, Repubblica Democratica del Congo 16, Camerun 15, Nigeria 15, Burkina Faso 15, Nigeria 15, Madagascar 13, Uganda 12, Namibia 9.

Egitto, Senegal, Sudafrica, Capo Verde, Marocco, Costa d'Avorio, Algeria, Tunisia e Ghana qualificate alla fase finale dei Mondiali.

Gabon, Repubblica Democratica del Congo, Camerun e Nigeria disputeranno i playoff per un posto nei prossimi spareggi intercontinentali per la qualificazione alla fase finale dei Mondiali.