Qualificazioni Europa: Inghilterra la prima e unica già qualificata, Italia ai play-off

Udine 15 ottobre 2025 – Si avvicina a grandi passi il momento della verità per le Nazionali con ambizioni di gloria e voglia di vincere il prossimo Mondiale di calcio, in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. Questa pausa dei campionati è stata la penultima prima dei playoff e nella confederazione europea c'è solo una squadra ad avere fin qui agguantato il proprio pass per la kermesse nordamericana.

La situazione dei gironi

Il primo verdetto arriva dal Gruppo K, dove l'Inghilterra fa il suo dovere e approfittando del ko inatteso in casa della Serbia contro l'Albania, si qualifica con due partite di anticipo alla fase finale del prossimo Mondiale. Ennesima vittoria senza reti subite per la squadra di Tuchel, dominante nello 0-5 a Riga sulla Lettonia, trascinato ancora da un super Harry Kane, in uno stato di forma mostruoso in questo avvio di stagione. Ora è lotta tra Albania e Serbia per chi conquisterà il secondo posto con i primi avanti in classifica di un punto sui secondi. A novembre entrambe dovranno affrontare l'Inghilterra e il risultato di queste sfide potrebbe decretare il passaggio o meno ai playoff.

L'Italia invece nel Gruppo I raggiunge l'obiettivo minimo della sua esperienza in queste qualificazioni. I due succesi contro Estonia e Israele eliminano queste due rappresentative dalla corsa alla prossima fase finale e lascia la questione primo posto tra gli Azzurri e la Norvegia. La differenza reti attualmente dice 26 a 10 in favore degli scandinavi e questo rende ormai improbabile la rimonta italiana, ma il calcio è bello perché sa stupire e con la testa leggera la squadra di Gennaro Gattuso può tentare il miracolo. Se questo non succederà, ogni partita sarà una buona preparazione proprio per i playoff.

Nel Gruppo A la Germania dopo il ko al debutto contro la Slovacchia ristabilisce le gerarchie del sorteggio. I tedeschi approfittano del ko della Nazionale guidata in panchina da Francesco Calzona in Irlanda del Nord, prendendosi così il primato nel girone per la differenza reti. Tutto si deciderà nelle ultime due giornate dove ci saranno due scontri diretti per primo e secondo posto: prima a Kosice ci sarà Slovacchia-Irlanda del Nord, poi a Lipsia si giocherà invece Germania-Slovacchia. Nel Gruppo B invece continua l'incubo svedese a 1 solo punto dopo quattro gare, guida invece la Svizzera a +3 sul Kosovo.

Nel Gruppo C Danimarca e Scozia restano a braccetto in testa, mentre sono già fuori Grecia e Bielorussia. Affare a due per la qualificazione diretta ai Mondiali, tutto si deciderà all'ultima giornata quando all'Hampden Park di Glasgow si giocherà lo scontro diretto dopo lo 0-0 in Scandinavia. Anche la Francia vicina alla qualificazione alla prossima fase finale della kermesse iridata. Il pari in Islanda costringerà a una gara di attenzione extra il prossimo novembre contro l'Ucraina, ma quattro punti nelle ultime due gare potrebbero bastare per la qualificazione dei transalpini. Sarà invece proprio tra i gialloazzurri e l'Islanda la lotta per qualificarsi ai playoff.

Il successo della Turchia sulla Georgia rimanda la qualificazione della Spagna, ma alle Furie Rosse basteranno tre punti nelle ultime due gare per fare parte delle 48 squadre dei prossimi Mondiali. I turchi invece quasi certi del proprio posto ai playoff in virtù del successo su Kvaratskhelia e compagni. Nel Gruppo F Ungheria, Irlanda e Armenia si contenderanno il posto nei playoff, mentre sembra solo una ofrmalità la qualificazione del Portogallo, guidato ancora da un eterno Cristiano Ronaldo, al prossimo Mondiale: 5 punti di margine sul secondo posto a due partite dalla fine del girone.

All'Olanda manca l'ultimo passetto per conquistare il biglietto direzione America per i prossimi Mondiali. I successi contro Malta e Finlandia e mantengono il +3 sulla Polonia, ma manca ancora lo scontro diretto di Varsavia per chiudere i conti. Il ko contro la Romania invece complica il percorso dell'Austria, ma le Aquile biancorosse aprono lo stesso la forbice nei confronti della Bosnia, ora a -2 in classifica, mentre proprio i rumeni rinvengono alle spalle dei bosniaci e si giocheranno un posto playoff nella prossima giornata.

Nel prossimo turno al Belgio basterà vincere contro il Kazakhstan per conquistare il passaggio alla fase finale, mentre Galles e Macedonia del Nord si giocheranno tra loro il passaggio ai playoff. Continua nel Gruppo L il sogno delle Isole Faroer: i ragazzi del piccolo arcipelago nordico dominano Montenegro e battono la Repubblica Ceca e sono a un solo punto dal possibile secondo posto. Vincere contro la Croazia può alimentare il sogno, mentre ai balcanici basta un successo in una delle ultime due gare per ottenere i tre punti necessari a qualificarsi al prossimo Mondiale.

Le classifiche dei gironi e formato dei playoff

Gruppo A: Germania 9, Slovacchia 9, Irlanda del Nord 6, Lussemburgo 0.

Gruppo B: Svizzera 10, Kosovo 7, Slovenia 3, Svezia 1.

Gruppo C: Danimarca 10, Scozia 10, Grecia 3, Bielorussia 0.

Gruppo D: Francia 10, Ucraina 7, Islanda 4, Azerbaigian 1.

Gruppo E: Spagna 12, Turchia 9, Georgia 3, Bulgaria 0.

Gruppo F: Portogallo 10, Ungheria 5, Irlanda 4, Armenia 3.

Gruppo G: Olanda 16, Polonia 13, Finlandia* 10, Lituania* 3, Malta 2.

Gruppo H: Austria 15, Bosnia-Erzegovina 13, Romania 10, Cipro* 8, San Marino* 0.

Gruppo I: Norvegia 18, Italia 15, Israele* 9, Estonia* 4, Moldavia 1

Gruppo J: Belgio 14, Macedonia del Nord* 13, Galles 10, Kazakhstan* 7, Liechtenstein 0.

Gruppo K: Inghilterrra 18, Albania 11, Serbia 10, Lettonia* 5, Andorra* 1.

Gruppo L: Croazia 16, Repubblica Ceca* 13, Isole Faroer* 12, Montenegro 6, Gibilterra 0.

Le squadre con un asterisco (*) hanno una partita in più. Inghilterra aritmeticamente qualificata alla fase finale dei Mondiali 2026.

Si qualificano ai playoff le dodici squadre che conquistano il secondo posto nel rispettivo girone, a cui si aggiungono quattro squadre tra le vincitrici dei gironi della scorsa Nations League. Le sedici squadre saranno divisi in quattro gruppi composti da altrettante Nazionali e alla fase finale del Mondiale parteciperà solo la vincente del mini torneo composto da semifinali e finali di ogni singolo quartetto. Le squadre che passeranno i playoff saranno inserite in ultima fascia nel sorteggio dei gironi di Stati Uniti, Canada e Messico 2026.