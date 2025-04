Monza: rischio retrocessione e nuovi scenari societari in vista

Una retrocessione che potrebbe arrivare già domani, se il distacco dalla quartultima supererà i 12 punti. Mentre sul fronte societario si aprono nuovi scenari. Il Monza viaggia a braccetto con i dubbi. Nesta (nella foto) bada alla sfida sul campo della Juventus alle 18: "Dobbiamo evitare il record negativo di punti". Chievo (2019) e Salernitana (2024) chiusero a 17, i biancorossi sono a 15. Mancheranno Ganvoula e Gagliardini, oltre a Keita, Zeroli, D’Ambrosio, Izzo, Pessina: "È così dall’inizio, ma col Napoli siamo andati bene, i punti bisognava farli prima".

E sul futuro: "L’anno prossimo ci sarà un grosso cambiamento. Bisognerà interrogarsi sui tanti giocatori in scadenza e su altre cose. Con la proprietà non ho mai parlato, con Galliani sì. Nessuno ha in mente cosa succederà. E saranno altri a dirlo". A proposito: dopo i passati accostamenti al club di Fininvest da parte di Evangelos Marinakis (Olympiakos e Nottingham Forest) e dei fondi Gamco e Orienta Partners, si sarebbero fatte avanti nuove figure. Andrea Radrizzani (Leeds e Sampdoria nel suo curriculum) e soprattutto un fondo americano con Mauro Baldissoni, ex Roma, come figura di riferimento: il fondo sarebbe interessato a rilevare quote di maggioranza, Galliani rimarrebbe in qualità di amministratore delegato.

Lu.Mig.