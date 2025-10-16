Il Monza nella tana del Frosinone a caccia di una vittoria esterna che manca da 5 mesi

Monza, 16 ottobre 2025 – La serenità delle ultime due settimane ha riportato anche un moderato entusiasmo e ora il Monza, alla ripresa in seguito alla pausa Nazionali, vuole spiccare definitivamente il volo per riavvicinarsi alla vetta della classifica. E contemporaneamente si mira a sfatare il tabù trasferta, dove il successo manca da cinque mesi. Sabato alle ore 15 i brianzoli fanno visita al Frosinone in quello che di fatto, dopo le prime giornate di assestamento, è il primo scontro diretto stagionale. I gialloblù attualmente sono terzi, a più tre dai lombardi su cui vantano anche la vittoria (1-0) ottenuta ad agosto in Coppa Italia. Il match segnerà anche il ritorno in Ciociaria del tecnico biancorosso. La scorsa stagione infatti Paolo Bianco ha allenato i laziali per circa tre mesi, portandoli ad una faticosa ma meritata salvezza. E l’allenatore, intervenuto oggi in conferenza stampa, non si tira indietro: “A livello emotivo mi farà enorme piacere rivedere i miei ex giocatori. Però voglio batterli, fare 3 punti e vendicare lo scherzetto che mi hanno fatto in Coppa”. Bianco poi sottolinea gli aspetti positivi dell’avversario: “Sono giovani, energici e hanno diversi giocatori bravi a saltare l’uomo e hanno raccolto praticamente il massimo finora. L'unica qualità che però ruberei al Frosinone è la spensieratezza. Mi piace quando una squadra prende iniziativa e osa, poi si può anche sbagliare. È una qualità che piano piano qui a Monza stiamo tirando fuori”. L’ultima vittoria, contro il Catanzaro due settimane fa, oltre alla serenità ha portato con sé un dato preciso: è stata la prima gara in stagione dove il Monza ha fatto più di un gol. I biancorossi da un lato hanno ottimi numeri in termini di costruzione offensiva, ma dall’altro sono il quarto peggior attacco nonché ultimi per tiri nello specchio. Un aspetto da migliorare e Bianco ne è consapevole: “Nelle ultime due partite e mezzo, compreso il secondo tempo col Padova, la squadra ha avuto un cambio di marcia, ma non possiamo aver fatto solo tre gol. Per tutte le occasioni create è un peccato non aver segnato di più”. Tuttavia l’ottimismo non manca: “Nelle ultime settimane ho visto enormi miglioramenti in ogni aspetto dell’allenamento. Sono felicissimo quando i miei giocatori prendono coraggio e fanno anche cose che non gli chiedo. Anzi, voglio vederli sempre più pronti a comandare il gioco, con palla e senza palla, a prescindere dai ruoli. Bisogna assumersi le responsabilità quando si scende in campo. La direzione presa è quella giusta, ora sarà il campo a dare il verdetto”. Venendo alle scelte di formazione e rimanendo in tema di produzione offensiva, tuttavia il Monza dovrà fare a meno del bomber Alvarez. L’uruguaiano, autore del 45% dei gol stagionali biancorossi, si è fermato ad inizio settimana per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. E il tecnico ha confermato la pesantezza della tegola: “Starà fuori un mese, se non qualcosa in più. Dispiace perché era nel suo momento migliore da quanto è con noi. Questa è una grave perdita, ma abbiamo valide alternative come Dany Mota, Maric e Petagna”. Proprio quest’ultimo potrebbe essere schierato al centro dell’attacco, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Colpani e Keità Balde. Assente Galazzi (problema muscolare lieve e da valutare), mentre torna a disposizione Mota che però non ha ancora i novanta minuti nella gambe. Stesso discorso per capitan Pessina: pure per lui si va verso un’iniziale panchina, con Zeroli e Obiang titolari. Sulle fasce confermati Azzi e Birindelli (in vantaggio su Ciurria). Probabili formazioni

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Koutsoupias, Calò; Ghedjemis, Kone, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Zeroli, Obiang, Azzi; Colpani, Keita; Petagna. All. Bianco.