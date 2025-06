Addio a Aurelio Cazzaniga, ex presidente del Monza e figura chiave del club

Lutto in casa Monza. Si è spento ieri all’età di 88 anni Aurelio Cazzaniga, ex vicepresidente del club nel 1966, poi presidente tra il 1969 e il 1972 e figura chiave della dirigenza biancorossa anche nei decenni successivi. Cazzaniga (a sinistra nella foto Caprotti), diventato il numero 1 dei brianzoli a soli 32 anni, ha incarnato come pochi altri l’identità del Monza, che sotto la sua guida ha sfiorato la promozione in Serie A nel 1970.

Storica la sua amicizia con l’allenatore biancorosso Gigi Radice: i due insieme hanno conquistato due promozioni dalla C alla B. La prima nel 1967 e la seconda trent’anni dopo, nel 1997. “Richelieu“, com’era soprannominato per le sue grandi capacità diplomatiche, ha sempre rappresentato un faro per tutti i presidenti e i dirigenti biancorossi che sono venuti dopo di lui. Compreso Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del club. Galliani, introdotto a inizio degli anni Settanta nella società proprio da Cazzaniga, lo ha ricordato con commozione: "Perdo un amico di una vita".

Cazzaniga nel 2018 era stato uno dei primi a credere nella bontà del progetto di Galliani e Silvio Berlusconi e aveva confidato a molti conoscenti di essere sicuro che il Monza sarebbe arrivato in Serie A.

Alessandro Stella