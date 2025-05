Atalanta vince in trasferta: De Ketelaere e Lookman protagonisti

CARNESECCHI 7,5. Ha parato tutto, sempre reattivo.

KOSSOUNOU 6. Gioca con ordine dietro a sinistra, ma dalla mezz’ora ha problemi fisici e deve uscire.

HIEN 6. Nel finale ha rimediato da diffidato il giallo che gli farà saltare la Roma.

DJIMSITI 6,5. Ha giocato con mestiere, guidando bene la difesa.

BELLANOVA 6,5. Ottimo lavoro a destra, ha spinto molto fino al 3-0.

DE ROON 6,5. Solito ottimo lavoro in mezzo.

EDERSON 6,5. Si è divorato la palla del 4-0, per il resto impeccabile.

ZAPPACOSTA 6,5. Quando serviva nel primo tempo ha accelerato e servito buoni cross.

DE KETELAERE 7. Ritrova il gol dopo 136 giorni, piazza una doppietta decisiva in 22 minuti.

RETEGUI 6,5. Ha avviato il primo gol e servito di testa l’assist per il 3-0.

LOOKMAN 7. Dopo cinque gare a secco è tornato a segnare, ha sfiorato il gol nel primo tempo, lo ha trovato nella ripresa.

All. GASPERINI 7. Dodicesima vittoria in trasferta, sta riportando la Dea per la quinta volta in Champions e per la sesta volta tra le prime quattro.

Toloi 6. Chiude bene gli spazi.

Pasalic 6. Entrato sul 3-0, ha gestito il traffico 75’.

Cuadrado 6. Ha fatto il suo nel finale 75’.

Maldini 5. Fischiatissimo al suo ingresso, si è divorato il gol dell’ex.

Brescianini 6,5. Ha sfruttato l’occasione nel finale per tornare al gol.

VOTO SQUADRA 7

