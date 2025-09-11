Avellino-Monza, i biancorossi a caccia di un successo per una notte da soli in testa alla classifica

Monza - 11 settembre 2025 – Monza contro Avellino. Retrocessa contro neo-promossa. Due squadre con missioni diverse ma ambizioni elevate. Domani sera, ore 20.30 allo Stadio Partenio-Lombardi, i lombardi di mister Paolo Bianco vanno a caccia di un successo utile per rimanere imbattuti e issarsi per una notte da soli in testa.

La permanenza dei migliori giocatori ha alzato il morale e ha proiettato il Monza in una dimensione più grande. La conquista della Serie A è un obiettivo sempre più nitido: “È importante a livello mentale partire bene, per trovare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Vogliamo continuare a fare punti, quello è l’obiettivo, ma dobbiamo avere ben chiara la strada da percorrere fino alla fine. Siamo una squadra forte, inutile nascondersi”, ha chiarito il tecnico dei biancorossi.

La trasferta in terra campana però rappresenta un test da non sottovalutare. I campani hanno raccolto un solo punto nelle due giornate d’esordio, ma domani per la prima volta giocheranno tra le mura amiche. Uno stadio che si prospetta infuocato e un terreno di gioco particolare e tutto da scoprire. Elementi che possono rappresentare un fattore di svantaggio per il Monza, come ammesso anche da Bianco. A questo si aggiunge una statistica da non sottovalutare: l’Avellino non perde in casa da un anno. In ogni caso i biancorossi, ora che il calcio mercato è concluso, hanno la possibilità di fare sfoggio di una rosa con pochi uguali nella categoria. Il valore tecnico è indiscutibile, adesso si tratta di trovare la giusta quadra dal punto di vista tattico e soprattutto mentale.

Per quanto riguarda la formazione Bianco dovrebbe confermare il 3-4-2-1 che ha caratterizzato le uscite prima della sosta Nazionali. In difesa dovrebbe rivedersi dal 1’ Izzo, recuperato dopo i problemi alla schiena. Al fianco del centrale napoletano, considerato un leader assoluto del gruppo, sono pronti Ravanelli e Lucchesi, quest’ultimo reduce da una grande prestazione contro il Bari ad inizio mese.

A centrocampo sulle fasce appare difficile togliere il posto ad Azzi e Birindelli, mentre in mediana ecco Obiang e Pessina. Il capitano brianzolo, dopo essere rimasto nella squadra della propria città, si è detto pronto a guidare il gruppo verso la Serie A e su di lui sono riposte enormi aspettative.

Sulla trequarti Caprari e Ciurria sono favoriti su Galazzi, mentre Dany Mota va verso la conferma come punta. Da valutare invece le condizioni di Carboni e Colpani. I due, nonostante siano ritenuti pilastri della squadra, sono in ritardo di condizione. Assenti sicuri il lungodegente Antov, Zeroli e Forson, che va verso l’operazione al menisco.

Probabili formazioni

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Manzi, Simic, Milani; Besaggio, Palumbo, Sounas; Lescano, Biasci. All. Biancolino.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Lucchesi, Izzo, Ravanelli, Birindelli; Azzi, Pessina, Obiang, Ciurria; Caprari; Mota. All.: Bianco.