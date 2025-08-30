Bari-Monza, Bianco: “Abbiamo tanta qualità ma serve essere squadra”. Le probabili formazioni

Monza, 30 agosto 2025 – Nonostante le asfissianti voci riguardanti il mercato in uscita e il destino ancora incerto dei tanti “big”, in questo weekend il Monza deve e vuole concentrarsi soprattutto sul campo. Domani sera, ore 21, i biancorossi faranno visita al Bari di Fabio Caserta nel posticipo della seconda giornata di Serie B.

Gli uomini di “mister” Paolo Bianco hanno come obiettivo quello di dare continuità alla buona vittoria conquistata nel derby contro il Mantova e di approcciare la sosta Nazionali con il morale più alto possibile. Di fronte però ci sarà una squadra che, anche se probabilmente non è ancora amalgamata al meglio, ha le armi per mettere in difficoltà i lombardi.

E Bianco ne è consapevole: “Affrontiamo una squadra che alla fine sarà tra le prime posizioni. L’allenatore lo conosco bene, lo stimo molto e sono convinto farà una grande stagione”. Ma allo stesso tempo l’allenatore monzese è fiducioso e soddisfatto di come i suoi ragazzi stanno lavorando: “Arriviamo da una settimana giusta. Sono molto contento di quello che stiamo facendo. La squadra si allena bene e il risultato si è visto. In B le qualità non bastano. Noi abbiamo tanta qualità ma serve essere squadra e non avere paura di niente”.

Venendo alla formazione che scenderà in campo a Bari, la sensazione è che Bianco se ci saranno le giuste condizioni schiererà ancora una volta il miglior undici titolare, indipendentemente dal mercato in uscita. In tal senso Izzo – che a sorpresa ieri ha dichiarato sui propri social di non aver ricevuto proposte adeguate, da parte della società, per il rinnovo del contratto- dovrebbe guidare ancora la difesa al fianco di Ravanelli e Lucchesi e Birindelli (su cui c'è l'interesse del Sassuolo). In mediana scelte quasi obbligate con Obiang e capitan Pessina (richiesto dalla Roma, ma trattativa difficile), mentre Azzi e Ciurria agiranno sugli esterni. In attacco Caprari e Dany Mota sono favoriti sul nuovo acquisto Agustin Alvarez.

“Ha caratteristiche che non avevamo in rosa. Può fare la prima e la seconda punta. Dovremo metterlo in condizione per fare bene”, ha detto su di lui Bianco. Torna a disposizione, almeno per la panchina, Carboni mentre sarà out Colpani. Il trequartista, oltre ad essere il primo indiziato per una cessione (la Cremonese proverà lunedì un ultimo assalto), ha accusato anche un leggero fastidio fisico.

Assenti pure i lungodegenti Antov, Zeroli, Forson e Bakoune. Tra le file del Bari invece mancherà l’ex della sfida Gytkjaer, grande protagonista della storica promozione in Serie A raggiunta dal Monza nel 2022. Quella Serie A che per i lombardi anche in questa stagione rappresenterà la missione finale.

Probabili formazioni

Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Verreth, Braunoder, Pagano; Partipilo, Moncini, Sibilli. All.: Caserta.

Monza (4-4-2): Thiam; Lucchesi, Izzo, Ravanelli, Birindelli; Azzi, Pessina, Obiang, Ciurria; Caprari; Mota. All.: Bianco.