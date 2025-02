Biancorossi ancora sul mercato. Keita, visite col Monza: possibile innesto a zero

Con il mercato invernale appena terminato, il Monza prova a pescare tra gli svincolati per trovare dei rinforzi in grado di rilanciare la squadra, guidata da Salvatore Bocchetti, verso una difficilissima salvezza. Nella finestra “di riparazione“, i brianzoli hanno perso giocatori importanti come Djuric, Bondo, Maldini, Pablo Marì e qualche altro tassello come Cragno, Valoti o Maric. In entrata gli investimenti per Ganvoula, Brorsson e tanti prestiti: Palacios, Urbanski, Castrovilli, Zeroli, Lekovic, Akpa-Akpro e da ieri una possibile aggiunta tra i parametri zero. Si tratta di Keita Balde, esploso nella Lazio tanto da valere 30 milioni sborsati dal Monaco nel 2017 per il suo cartellino e poi visto in Italia anche con le maglie di Inter, Sampdoria e Cagliari in un lungo girovagare che lo ha portato a far tappa anche allo Spartak Mosca, all’Espanyol e al Sivasspor, dove è rimasto per la prima metà di stagione, salvo rescindere nelle scorse settimane. Nel corso dell’esperienza in Turchia ha totalizzato undici presenze e una sola rete.

Il giocatore (nella foto durante l’esperienza in nerazzurro) ha ritrovato a Monza alcuni compagni di squadra della sua avventura interista come D’Ambrosio e Gagliardini, è stato sottoposto a visite mediche ma non è ancora stato tesserato dal club biancorosso. Dovrà dimostrare in allenamento a Bocchetti di essere ancora in condizione di poter aiutare la squadra, attualmente ultima in campionato a 13 punti, con due sole vittorie in 23 partite di campionato e un distacco di otto lunghezze dalla quart’ultima posizione.

Nelle ultime due uscite il Monza ha perso altrettante gare contro rivali dirette, prima il Genoa a Marassi e poi l’Hellas all’U-Power Stadium. Nelle prossime tre sfide andrà due volte a Roma, questa domenica contro la Lazio e il 24 febbraio contro i giallorossi. Nel mezzo un altro confronto con una squadra dai medesimi obiettivi, il Lecce, che sarà ospite a Monza domenica 16. R.S.