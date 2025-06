Blue Crow Sports Group interessato all'acquisizione del Monza

Il terzo soggetto americano interessato a rilevare la proprietà del Monza ha un nome. Si tratta del Blue Crow Sports Group, fondo texano creato quattro anni fa dal messicano Jeff Luhnow (nella foto). Dopo il gruppo Gamco (che però attualmente pare più defilato) e la cordata sostenuta dal dirigente italiano Mauro Baldissoni, un nuovo acquirente a stelle e strisce sembra farsi largo. Fininvest invece, dopo aver annunciato pubblicamente la volontà di vendere, mantiene un assoluto riserbo.

Tornando a Blue Crow Sports Group, questo fondo con sede a Houston ha parecchia esperienza nel mondo del calcio, anche se non in quello di vertice. A partire dalla Spagna, dove Luhnow dal 2022 detiene il 99% delle quote del Leganes. Il club madrileno tra l’altro proprio quest’anno ha condiviso col Monza l’amaro destino della retrocessione nella Serie B spagnola.

Oltre al Leganes il gruppo statunitense ha la proprietà calcistica del Cancun (Messico), del Vyskov (Repubblica Ceca) e dell’Élite Falcons (Emirati Arabi Uniti), tutte squadre che militano nelle rispettive seconde divisioni nazionali. Come si legge sul loro sito, “BCSG si impegna a rivoluzionare il mondo dello sport attraverso strategie basate sui dati, tecnologie all’avanguardia e uno sviluppo innovativo dei talenti. Blue Crow possiede e gestisce squadre sportive d’élite, offrendo al contempo investimenti strategici che ne stimolano la crescita. La nostra esperienza nella gestione e nei servizi di consulenza finanziaria di alto livello consente alle squadre di massimizzare il successo dentro e fuori dal campo“.

Oltre al Blue Crow però, per quanto riguarda l’acquisizione della società brianzola, non decade nemmeno la pista tutta italiana di Andrea Radrizzani. L’imprenditore ha, infatti, rinunciato nei giorni scorsi alla trattativa per comprare il Brescia ed è determinato a fare un tentativo con il club biancorosso. Ma le possibilità al momento appaiono ai minimi termini.

Al.St.