Brianzoli rimontati a Empoli. Guarino risponde a Carboni. Monza, la crisi non se ne va

Tanta sfortuna, tanta tensione e il periodo difficile che non accenna a finire. Il Monza, in quella che è la miglior prestazione stagionale, non va oltre il pari sul campo dell’Empoli. Al vantaggio di Carboni risponde Guarino, nell’unica vera disattenzione difensiva dei brianzoli, che colpiscono due legni e falliscono numerose occasioni. I biancorossi restano fuori dalla zona playoff e la panchina del tecnico Bianco, nervosissimo ed espulso a metà primo tempo, non esce dal Castellani molto rinforzata.

Venendo al match, i lombardi rispetto al ko col Padova cambiano sette undicesimi della formazione titolare. Trio inedito in difesa e mediana giovanissima con Zeroli e Colombo. Il Monza parte con determinazione soprattutto nel pressing sul portiere avversario.

E dopo 22 secondi sfiora il gol: rinvio maldestro di Fulignati addosso ad Alvarez e rimpallo di poco a lato. Al 13’ la situazione si ripete, ma questa volta il doppio errore biancorosso è ai limiti dell’incomprensibile. Fulignati regala palla a Colombo che da due passi manda sul palo e sulla ribattuta Alvarez calcia a lato. Dalla mezz’ora succede di tutto. Ciurria per infortunio e Caprari per probabile scelta tecnica vengono sostituiti, un nervosissimo Bianco si fa espellere insieme al collega Pagliuca dopo un accenno di rissa e Galazzi colpisce un altro legno sempre da due passi. Il caos regna sovrano anche ad inizio ripresa. L’Empoli prende una traversa con Shpendi e sul ribaltamento di fronte, al 5’, il Monza la sblocca: pennellata di Keità e inzuccata vincente di Carboni. I padroni di casa provano a reagire coi cambi, il Monza arretra e alla lunga cede: al 34’, sempre su corner, Guarino pareggia. Ma il punto a testa non serve a nessuno.