Brianzoli ripresi in casa. Al Monza non basta Colpani . L’Udinese strappa il pari con Lucca

Il Flaco Colpani chiama e Lucca risponde. In un match senza padroni in campo, Monza e Udinese si danno battaglia a suon di lampi offensivi: uno per parte recita il tabellone dell’U-Power Stadium al triplice fischio. Un’occasione mancata per i ragazzi di Palladino che erano andati in vantaggio al 27’ grazie all’ennesimo gol della stellina classe 1999 Made in Bergamo (il quinto in 9 partite ndr), confermando quella necessità di crescita di cui aveva parlato mister Palladino alla vigilia.

Così mentre Galliani e Braida in tribuna aspettano il ritorno alla vittoria, nel frattempo si possono consolare con i gol del nuovo bomber biancorosso. "È fortissimo" rivela il labiale del dirigente dai 29 trofei in bacheca col Milan mimando il gesto atletico del centrocampista e commentando con la solita espressività che lo ha contraddistinto in carriera l’azione del vantaggio con il collega di sempre Ariedo. Un entusiasmo che nemmeno mister Palladino nasconde: "Ha talento e va coltivato. Sta diventando davvero completo, ma io lo sprono per stimolarlo sempre. Nazionale? Me lo auguro per lui". Proprio come farebbe un padre aggiungiamo noi. Le statistiche, poi, sono super partes. Ad oggi il talento classe 1999, per numero di reti segnate nei cinque grandi campionati europei, è dietro solo a Bellingham del Real Madrid, al pari con Soulè del Frosinone. I numeri sorridono anche a Kyriakopoulos, autore dell’assist del parziale 1-0, chiamato nell’arduo compito di sostituire Carlos Augusto sulla fascia di pertinenza. A Monza hanno grandi aspettative su di lui e sperano nella definitiva maturazione. Ieri ha avuto il merito, in una gara sostanzialmente bloccata nei primi 20’, di riuscire a stapparla dopo una serie di tentativi mancini intimidatori di Pereyra. Lo ha fatto con le solite sgroppate da sinistra, come quella da cui serve un cross al centro per il compagno del reparto offensivo.

Sarebbe tutto perfetto se il neo allenatore Cioffi, appena arrivato a Udine, non fosse riuscito a dare una scossa al match con i cambi nella ripresa. Lo ha fatto con coraggio e orgoglio. Bisogna sottolinearlo. A prendersi i suoi applausi sono Lucca e Lovric per distacco. La rete del pareggio è arrivata al 67’ da una rimessa laterale. Kabasele tocca di petto e il classe 2000 in prestito dal Pisa raccoglie la palla trasformando in rete verso l’angolino basso di sinistra di Di Gregorio. L’Udinese evita il precipizio e raggiunge momentaneamente l’Empoli a 7 punti. Il Monza rialza la testa dopo il ko contro la Roma.

