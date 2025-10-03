Monza-Catanzaro, sfida decisiva per i biancorossi e il tecnico Paolo Bianco (che non sarà in panchina)

Monza, 3 ottobre 2025 – Siamo solamente ad inizio ottobre, ma quella di domani contro il Catanzaro (ore 15 tra le mura amiche dell’U-Power Stadium) rappresenta già una sfida decisiva per il Monza e il suo allenatore Paolo Bianco. Il pareggio di Empoli ha portato in dote una prestazione nel complesso più soddisfacente rispetto a quelle precedenti. Ma i soliti difetti sono venuti a galla nel finale, i tre punti non sono arrivati e di conseguenza l’attesa svolta in termini di risultati è stata rimandata ancora.

Domani quindi servirà solo vincere, soprattutto per stabilizzare la situazione di Bianco sulla panchina. Dopo questo match sarà tempo per la pausa Nazionali e in caso di un altro passo falso ci sarebbe ampio tempo per un ribaltone. “Io sono in discussione come uomo. Ogni mattina mi alzo e faccio le mie domande. Tutti i giorni dobbiamo porci delle domande, che non riguardano solo il lavoro. La società mi è molto vicina, forte e trasparente. A me interessa fare il risultato col Monza", ha sottolineato in conferenza il tecnico biancorosso, determinatissimo nel non mollare la presa sul suo gruppo

L’allenatore è poi tornato sull’espulsione subita mercoledì ad Empoli dopo un acceso diverbio col collega Pagliuca, che si è reso protagonista di insulti gravi verso lo staff brianzolo: “La mia reazione è stata esagerata e chiedo scusa. Ma non accetto che nessuno offenda altre persone senza motivo. Le parole sono proprio state: "Di a quei mongoloidi dei tuoi collaboratori di sedersi. L’offesa gratuita non l’accetto né la condivido”.

Bianco, che domani sarà dunque squalificato, si è soffermato pure sull’altro caso spinoso sorto nel turno infrasettimanale. Vale a dire la sostituzione di Caprari, uscito alla mezz’ora del primo tempo per scelta tecnica: “Io alla squadra sto mandando tanti messaggi. Non possiamo permetterci di sbagliare senza la giusta cattiveria. Questo gruppo deve togliersi delle cattive abitudini che si porta dietro dalla scorsa stagione. Non ho nulla contro Caprari, Fuori dal campo sono il loro migliore amico, sul terreno di gioco devo essere cattivo in senso buono. È difficile lasciare la mia impronta al Monza. Io voglio una squadra viva e cattiva. Ci stiamo lavorando e siamo sulla buona strada".

Venendo al Catanzaro, che curiosamente ha pareggiato 6 partite su 6 in questo avvio di stagione e protagonista di una grande annata passata, il tecnico del Monza ne sottolinea i punti di forza: “Loro sono una squadra ben organizzata. Ci sono tanti giocatori giovani mischiati a tanta esperienza. Non hanno mai vinto ma neppure perso. Stimo molto il loro allenatore”. Quanto alla propria squadra Bianco passa poi agli elogi: “Ad Empoli siamo stati aggressivi. Keità ha fatto benissimo e domani giocherà ancora. Abbiamo pochi centrocampisti, con Obiang che sta dando tutto. Però in generale ho la fortuna di avere tanti giocatori titolari in questa squadra. Mercoledì ho messo forza fresche per una gara di spinta dal primo minuto. La squadra ha risposto bene”

Per quanto riguarda le scelte di formazione, saranno sempre out per infortunio Pessina e Dany Mota, oltre ai soliti Antov e Forson (più Sardo impegnato con la Nazionale U20). Quasi sicuramente sarà assente anche Ciurria, che ha rimediato una distorsione alla caviglia in Toscana. In difesa si prospetta il rientro dal 1’ di Izzo e Ravanelli, mentre Carboni dopo l’ottima ultima prestazione è in ballottaggio con Lucchesi. A centrocampo scelte quasi obbligate: si va verso il duo Obiang-Zeroli con Birindelli e Azzi sugli esterni. In attacco, come detto, ci sarà Keità insieme probabilmente a Maric e Alvarez, chiamato al riscatto dopo i tanti gol sprecati ad Empoli. La fase offensiva resta il cruccio principale del Monza, che non segna più di un gol in una singola gara da quasi sette mesi.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Azzi, Obiang, Zeroli, Birindelli, Keità Balde, Maric; Alvarez. All. Pensalfini (Bianco squalificato).

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia; Cassandro, Buglio, Petriccione, Favasuli; Oudin, Di Francesco; Iemmello. All. Aquilani.