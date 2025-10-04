Monza, il Catanzaro s’inchina: Birindelli e Alvarez salvano Bianco

Monza, 4 ottobre 2025 – Il Monza torna a respirare. E lo fa al termine di quella che senza dubbio alcuno è la miglior prestazione stagionale. Il 2-1 grazie al quale i biancorossi rimontano il Catanzaro all’U-Power Stadium è frutto di una partenza pessima, cancellata però poi con carattere e soprattutto con una fase offensiva finalmente degna dei suoi interpreti. Decidono i gol di Alvarez, tornato implacabile sotto porta e al terzo gol in campionato, e Birindelli.

Quest’ultimo, insieme ad Azzi, ha fatto faville sugli esterni permettendo all’intera squadra di creare sia sulle fasce che per vie interne. Positivo Keità e segnali più incoraggianti da parte di Colpani. In crescendo la difesa, sorpresa all’inizio ma poi migliorata progressivamente grazie alla guida del solito Izzo. I brianzoli si riavvicinano così alle prime posizioni e la posizione del tecnico Paolo Bianco si fa decisamente più solida.

Le scelte di Bianco

Il tecnico del Monza, in tribuna per squalifica, conferma il modulo e praticamente tutte le sensazioni della vigilia. In difesa con Izzo e Ravanelli c’è Carboni, tra i migliori in campo nell’infrasettimanale di Empoli. In mediana, al posto dell’infortunato Pessina, ecco Zeroli accanto ad Obiang (coppia fin qui inedita dal 1’).

Sulle fasce Azzi e Birindelli sono scelte obbligate, mentre in attacco, alle spalle di Alvarez, agiscono Keità Balde e Colpani a cui il tecnico dà un'ulteriore chance di riscatto.

Il primo tempo

A differenza delle ultime uscite il Monza approccia nel peggiore dei modi il match. Al 5’ Obiang sbaglia completamente un disimpegno aereo e innesca Iemmello sulla trequarti. Il centravanti ospite vince un rimpallo e avanza totalmente indisturbato fino al limite dell’area, dove serve un pregevole filtrante alto per Cisse che batte Thiam di potenza. I biancorossi accusano il colpo e iniziano a sbagliare sempre più in costruzione.

Al 13’ Oudin sfiora il raddoppio con un gran tiro da fuori di poco alto. Pian piano però i padroni di casa provano a scuotersi, sviluppando il gioco sulle fasce e da sinistra al 15’ Keità imbecca sul secondo palo Izzo che impegna seriamente Pigliacelli.

In generale il Catanzaro palleggia con precisione spaziando per tutto il campo, invece il Monza fatica a leggere i cambi di gioco. E in attacco, visto che Keità e Colpani si accendono ad intermittenza, non si può far altro che andare a folate. Da una di queste al 27’ Azzi prova il tiro a giro e colpisce la traversa. È il quarto legno dei biancorossi in tre partite. La mira poco precisa e la sfortuna vanno di nuovo a braccetto.

Alla mezz’ora, come ad Empoli, gli animi si surriscaldano. Cissè perde tempo, Birindelli gli rifila una manata ma l’arbitro lo risparmia estraendo solo il cartellino giallo. Al 37’ la progressiva pressione del Monza dà i frutti sperati: Birindelli si riscatta e mette un cross basso molto preciso per Alvarez che da due passi stavolta non sbaglia, pareggiando così i conti. Ora i brianzoli iniziano a crederci maggiormente e nel recupero vanno vicinissimi al 2-1, con Keità che da pochi metri spara altissimo su sponda di Colpani.

Birindelli fa centro

La gara riprende come era finita, col Monza determinato a trovare il vantaggio. Al 4’, dopo una bella azione in verticale, Keità tocca per l’ispiratissimo Azzi che chiama Pigliacelli al grande intervento in corner.

L’ex Cremonese è indemoniato e al 10’ si fa metà campo palla al piede prima di scoccare fuori un tiro cross velenoso. I biancorossi continuano a creare e al 15’ è Alvarez a fallire l’appuntamento con la doppietta personale, mandando a lato un invitante colpo di testa.

La spinta offensiva del Monza per la prima volta in stagione è ben decisa e ragionata e sulla trequarti la coppia (ricchissima di talento) Keità-Colpani dà più soluzioni.

Sono loro due a far partire il raddoppio monzese: al 21’ il senegalese tocca per il “Flaco” che inventa un cross di trivela. La palla, deviata, arriva ad Izzo il cui tiro sbilenco si trasforma in un assist che Birindelli deve solo spingere in porta.

Una volta in vantaggio i lombardi addormentano il ritmo con cambi mirati e gestione precisa del possesso. Al 41’ Obiang fallisce il tris dal limite. Il recupero scorre senza pericoli: il Monza ritrova il successo e lo staff tecnico scaccia i fantasmi dell’esonero. La grande gioia di Bianco e dei suoi collaboratori a fine gara è in tal senso eloquente. Adesso arrivano due settimane per preparare il salto di qualità.

Monza-Catanzaro 2-1

Monza (3-4-2-1): Thiam 6; Ravanelli 6, Izzo 6,5, Carboni 6 (46’st Delli Carri sv); Birindelli 7,5 (46’st Brorsson sv), Zeroli 6, Obiang 5, Azzi 7; Colpani 6 (28’st Galazzi 6), Keita Balde 6 (30’st Colombo 6); Alvarez 7 (30’st Maric 6). All. Pensalfini 7 (Bianco squalificato).

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Bettella 5,5 (28’st Di Chiara 6), Antonini 5,5, Verrengia 6; Cassandro 5,5 (17’st D’Alessandro 6), Pontisso 6, Petriccione 5,5, Favasuli 6 (39’st Pittarello sv); Oudin 6 (28’st Di Francesco 5,5), Cisse 6,5; Iemmello 6,5 (28’st Pandolfi 6). All. Aquilani 5,5.

Arbitro: Perri di Roma 5,5. Marcatori: 5’pt Cisse (C), 37’pt Alvarez (M), 21’st Birindelli (M). Espuso: all. Aquilani (C) Ammoniti: Birindelli, Zeroli (M), Cisse (C).