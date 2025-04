Como sfida il Genoa: obiettivo quarta vittoria consecutiva in campionato

Contro il Genoa alle 12,30, al Sinigaglia, il Como proverà ad infilare la quarta vittoria consecutiva in campionato, che in serie A, aveva realizzato solo una volta, nella stagione 1951 1952. "Proveremo a fare la storia - dice Fabregas - per il momento tre vittorie di seguito sono il miglior nostro risultato, di quest’anno, sinonimo di una squadra in crescita, che lavora sempre e vuole dare il meglio. Il decimo posto può essere un obbiettivo, ma non è vero che regalerò una vacanza come lo scorso anno a tutta la rosa, in caso di decimo posto". Per il tecnico spagnolo, questa è una gara difficile: dovrà fare a meno di Diao, Sergi e Dossena (fuori per tutta la stagione) e avrà Perrone squalificato. Il Como dovrà per forza rinunciare al 4-3-3 e tornare al 4-2-3-1 di inizio stagione, con l’arretramento di Da Cunha in mediana, di fianco a Caqueret, al posto di Perrone. Diverse sono le soluzioni in fase offensiva: l’assenza di Diao apre un ballottaggio sulla fascia fra Strefezza e Fadera, con il primo favorito. Nico Paz giocherà al centro del tridente, con Ikonè sulla sinistra. In attacco Douvikas unica punta. "Non annuncio più la formazione in anticipo - continua Fabregas - da quando lo faccio vinciamo, i giocatori rimangono sempre, tutti pronti per partire titolari. Dirò chi gioca solo poco prima della partita e visto che s’inizia alle 12,30, sarà al mattino presto". Lo spostamento del match da sabato a domenica, non ha provocato alcun problema e ci sarà il solito pienone anche contro i liguri: "I tifosi si attendono un’altra grande nostra prestazione, ma il Genoa è squadra tosta, noi e loro siamo le sorprese del campionato, quelle che sono migliorati di più e ora lottano per il decimo posto. Ho grande stima di Vieira, abbiamo giocato insieme per due stagioni, all’Arsenal, io ero giovane e lui prima di andare alla Juventus, mi ha insegnato tutti i trucchi del mestiere è stato il numero quattro per eccellenza. Il Genoa con lui è molto migliorato tecnicamente, può farci male in diverse zone del campo". Ma come in ogni conferenza pre partita Fabregas ha sempre delle sorprese in serbo: " Stiamo lavorando per il futuro, sia sul mercato che per una squadra che possa disputare il campionato di C".

Como (4-2-3-1) : Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Ikonè, Douvikas.