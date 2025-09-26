Con la testa al closing societario, il Monza aspetta il Padova in casa sabato alle 17.30. Le probabili formazioni

Monza, 26 settembre 2025 – Da giovedì l’ambiente Monza è concentrato principalmente sul closing societario col passaggio da Fininvest a Beckett Layne Ventures, sugli scenari futuri che si apriranno inevitabilmente e sull’arrivo della proprietaria Lauren Crampsie. La numero uno (insieme a Brandon Berger) biancorossa è giunta a Monza oggi (e ha incontrato in via informale i giornalisti) e domani probabilmente assisterà domani alla gara contro il Padova, per poi partecipare al CdA previsto a inizio settimana prossima. Ma ora i brianzoli devono riportare la testa al campo e alla sfida contro i veneti. Domani, sabato, ore 17.15 al U-Power Stadium, gli uomini di mister Paolo Bianco vogliono dare continuità all’ultima vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Un successo confermerebbe l’ottimo feeling di questo inizio stagione con il terreno di gioco casalingo e soprattutto manterrebbe il Monza ai piani alti della classifica. Il Padova è una neopromossa, ma in conferenza Bianco ha sottolineato come questo termine soprattutto in Serie B non abbia grosso significato. “In serie B si fatica, se non si fa fatica le vittorie non arrivano, così come nella vita. Ogni turno abbiamo vari esempi di come questo campionato sia difficile. Il campo dirà se siamo stati bravi. L'anno scorso sono subentrato a una squadra che due anni fa giocava la serie A. E le neopromosse finora hanno fatto molto bene. Dovremo essere lucidi ed equilibrati, loro verranno qua per fare risultato. Noi dobbiamo vincere le partite, sono i punti che fanno la differenza”. L’allenatore biancorosso poi si è soffermato sulla volontà di migliorare il livello tecnico della sua squadra: “È chiaro che non sia felicissimo della proposta di gioco, ma a me interessa che la squadra ottenga i risultati. Tanti giocatori devono ancora arrivare al top”. Inevitabile un commento sul closing societario: “Non so se si cambierà in meglio. Per noi nel quotidiano non è cambiato nulla perché lavoriamo con loro dal primo giorno. Si chiude una pagina importante ma tutte le cose iniziano e finiscono. Come sentivo Galliani prima lo sentirò adesso”. Il rapporto con l’ex Amministratore Delegato, che tanto lo ha voluto sulla panchina del Monza negli scorsi mesi, non potrà certo terminare ora: “Mi sarebbe piaciuto fare un percorso con lui. Mi porto dietro tutto quello che mi ha detto, anche le cose che non gli piacevano. Il rapporto umano non finisce qua. La nuova proprietà ha le stesse ambizioni di quella prima”. Venendo alle scelte di campo si va verso una conferma del solito modulo. Ma con alcune modifiche rispetto all’ultimo match. Sull’esterno è squalificato Ciurria, al suo posto ci sarà Birindelli. In mediana capitan Pessina andrà valutato fino all’ultimo, visti i nuovi problemi fisici sorti questa mattina dopo l’allenamento. In caso di forfait si prepara il giovane Colombo. Davanti, saranno out Keità per motivi familiari dopo la recente scomparsa del padre e Dany Mota ancora infortunato. Confermato Alvarez, mentre alle sua spalle tornerà dal 1’ Colpani, insieme ad uno tra Galazzi e Caprari. Si rivede tra i convocati infine Zeroli, che ha saltato tutta la preparazione estiva.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Obiang, Azzi; Galazzi, Colpani; Álvarez. All. Bianco. Padova (3-5-2): Fortin; Belli, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, Harder, Barreca; Lasagna, Bortolussi. All. Andreoletti.