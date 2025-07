DALLA serie C ALLA STORICA PROMOZIONE in a. Quella favola romantica del Cavaliere e del Condor

Tutte le storie hanno una loro fine. Ma alcune sono destinate a essere ricordate. Era il 28 settembre 2018 quando Silvio Berlusconi, la sua famiglia, il gruppo Fininvest e Adriano Galliani acquisirono tutte le quote del Monza, all’epoca guidato da Nicola Colombo. Una mossa romantica, ma allo stesso tempo forte e ambiziosa, con un’intera città che da quel giorno ha iniziato a sognare. E come sempre, con Berlusconi e Galliani alla guida di una squadra di calcio, i sogni sono diventati in fretta realtà.

Dopo una prima stagione di assestamento in Serie C, il Monza ha spiccato il volo. Tra il 2020 e il 2022 i biancorossi hanno messo a segno due promozioni. Un doppio salto in avanti che ha spalancato le porte allo storico primo accesso in Serie A. E una volta raggiunta la massima categoria il Cavaliere e il Condor non si sono accontentati: nel 2022/2023 il club ha chiuso con uno straordinario undicesimo posto.

Poi la scomparsa di Berlusconi ha fatto girare lentamente la ruota nel senso inverso. Un’altra stagione di assestamento con salvezza tranquilla e poi il crollo nell’ultima annata. Gli eredi del patron monzese si sono lentamente sfilati dal proprio impegno calcistico, la rosa è stata smontata e la retrocessione in B arrivata a maggio ha rappresentato la triste, ma inevitabile conclusione della favola.

Restano però 6 anni indimenticabili, una tifoseria che ha riscoperto la passione per il pallone e una squadra di provincia in grado di toccare vette inimmaginabili. Ma questa fine è forse un nuovo inizio: col passaggio di proprietà a Monza il fuoco dell’ambizione torna a riaccendersi.

Al.St.