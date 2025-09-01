Dany Mota gol: il Monza strappa un punto a Bari

Monza, 1 settembre 2025 – Un punto prezioso e sudato, su un campo difficile. Nonostante le assenze, le distrazioni di mercato e una qualità della manovra ancora da perfezionare il Monza impatta 1-1 contro il Bari al San Nicola e rimane in vetta insieme ad un gruppone di otto squadre. Tra i biancorossi molto positivi Thiam, Lucchesi e Dany Mota, autore del super gol del momentaneo vantaggio brianzolo.

In attesa di scoprire cosa riserverà l’ultima e delicata giornata odierna di mercato, gli uomini di Paolo Bianco approcciano la sosta con tanto lavoro da fare ma una buona situazione a livello di risultati. Il Monza deve rinunciare anche a Ciurria, out all’ultimo per un fastidio al ginocchio. Bianco conferma il 3-4-2-1 e schiera per la prima volta titolari Delli Carri in difesa e Galazzi sulla trequarti. Dal 1’ partono anche capitan Pessina, Birindelli e Dany Mota, dati tutti in uscita sul mercato. Pronti via è proprio l’attaccante portoghese a sbloccare la gara.

Il numero 47 apre l’azione, dialoga bene con Caprari e con un super movimento spalle alle porta si volta infilando un gran destro all’angolino basso. La gara è viva, il Monza sembra in controllo ma il Bari reagisce all’improvviso. Al 16’, con la difesa brianzola non ben posizionata, i padroni di casa trovano il pari grazie al siluro dalla distanza di Moncini. Dopo il pareggio i lombardi perdono all’improvviso tranquillità, sicurezza e misure.

Nella seconda metà di frazione a fare la partita è il Bari che va vicino al vantaggio con Pagano (ottimo Thiam). Il portiere senegalese poi è ancora decisivo al 45’, quando compie un vero miracolo sul tiro a botta sicura di Moncini. Ripresa subito accesa. Lucchesi è monumentale in chiusura su Pagano, mentre dall’altra parte Galazzi reclama un rigore per tocco di mano di Vicari. Episodio molto dubbio che arbitro e Var lasciano correre.

L’intensità della gara cala pian piano drasticamente ed è il Monza a far registrare l’occasione più nitida con Birindelli che spara addosso a Cerofolini al 31’. Ma di fatto il pareggio finale è il risultato più giusto per quanto visto in campo.

Bari-Monza 1-1

Marcatori: 2’pt Dany Mota (M), 16’st Moncini (B)