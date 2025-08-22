La prima giornata inizia col derby lombardo tra Monza e Mantova. Le probabili formazioni

Monza, 22 agosto 2025 – Le due lombarde rimaste in serie B, Monza e Mantova, si “giocano” il derby alla prima giornata. Siamo solo all’inizio di un percorso che si preannuncia lungo e difficile, ma la gara che si disputerà in terra brianzola alle 21 di sabato 23 agosto riveste già un’importanza del tutto particolare per le due contendenti che devono partire assolutamente con il piede giusto.

Una sfida tutta nel segno del biancorosso, che chiede alla compagine da poco affidata a mister Bianco di confermare di poter essere una delle principali protagoniste del torneo cadetto, mentre i virgiliani di Possanzini sono chiamati non solo a dimostrare di avere le carte in regola per raggiungere la salvezza, ma di avere un volto ben diverso da quello messo in mostra a Venezia, dove gli ospiti hanno subito una secca quaterna senza nemmeno riuscire a reagire.

Paolo Bianco è già sotto pressione e deve trovare la quadratura di un cerchio che, complici tutti i cambiamenti che si stanno succedendo in casa Monza e un mercato che rimane ancora aperto, si sta rivelando assai complicato: “Dopo la sconfitta con il Frosinone in Coppa Italia – è l’analisi dell’allenatore monzese – la squadra ha reagito molto bene. Questa settimana si è allenata molto bene e adesso siamo prontissimi a cominciare, decisi a partire con il piede giusto. Dobbiamo capire tutti insieme la serie B, che propone partite di un equilibrio pazzesco, dove, se pensi di avere la gara in pugno, vieni punito immediatamente e basta un semplice episodio per cambiare volto ad un incontro. Per quel che ci riguarda in questo momento abbiamo molte situazioni in divenire. Giocatori che prima volevano partire ed ora invece hanno deciso di rimanere. Il mercato aperto è un problema per gli allenatori, ma non ci si può fare niente e bisogna pensare solo a lavorare. Sulla carta la nostra squadra è composta da nomi forti, ma non sono i nomi che vanno in campo. Contano l’atteggiamento e l’essere squadra, le qualità da sole non bastano”.

Ben diverso, ovviamente, lo spirito con il quale Davide Possanzini (che ha lavorato a Sassuolo nello staff di De Zerbi insieme a Bianco) guarda al derby lombardo: “Venezia è alle spalle. A Monza ci sarà da faticare con avversari che ritengo di alto livello, ma noi siamo pronti. Siamo carichi ed entusiasti e vogliamo partire bene in campionato. Mi aspetto una gara complicata, di quelle da leggere bene, anche perché sull’altro fronte troveremo uno come Bianco che studia tanto. La nostra squadra quest’anno ha più esperienza, ma servirà del tempo perché abbiamo cambiato tanto. Dobbiamo legare prestazioni e risultato, cosa che non sempre ci è riuscita lo scorso anno. Sono andati via giocatori importanti e ne sono arrivati altri (ultimo in ordine di tempo l’attaccante Nicholas Bonfanti, ndr) ugualmente di qualità che possono aiutarci ad alzare l’asticella. Ci aspetta un torneo difficile e competitivo, ma noi siamo pronti e il nostro modo di proporre calcio non cambia”.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorson, Izzo, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Dany Mota. All: Bianco. Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Maggioni; Trimboli, Majer; Falletti, Mancuso, Bragantini; Mensah. All: Possanzini.