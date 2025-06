Dopo la retrocessione in B e in attesa della firma sulla cessione del club da Fininvest al fondo americano Blue Crow. Il Monza “lascia“ Colpani: 16 milioni trattabili

Anche il primo giorno della settimana è passato tra attesa e silenzi da parte di Fininvest. La trattativa per la cessione del Monza non ha subìto per ora ulteriori accelerate. Si rincorrono intanto le voci (non confermate però da fonti ufficiali) sul nome del fondo americano interessato all’acquisizione dei brianzoli. Il gruppo che ha come referente Mauro Baldissoni sarebbe in realtà proprio Blue Crow Sports Group, la cordata guidata dal texano Jeff Luhnow e considerata nelle settimane scorse una società diversa e concorrente rispetto a quella del dirigente italiano.

Anche lato mercato la situazione resta piuttosto ferma, in attesa degli sviluppi sul passaggio di proprietà. In uscita, Genoa e Sassuolo continuano a corteggiare Andrea Colpani (nella foto). Il centrocampista classe 1999 è tornato a Monza dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, ma vorrebbe rimanere in Serie A.

La valutazione per il riscatto fatta tra biancorossi e Viola un anno fa era di 12 milioni (più i 4 pagati per il prestito oneroso). Sedici milioni: una cifra decisamente importante per una squadra che giocherà la cadetteria, ma allo stesso tempo i brianzoli sono consapevoli del valore del proprio giocatore. Un accordo a costi più bassi è possibile, tuttavia difficilmente il Monza accetterà una cifra di svendita. Stesso discorso, anche se a costi ben più bassi, per Samuele Birindelli che piace al Cagliari. L’esterno biancorosso è stato infatti uno dei migliori giocatori nella complicatissima stagione appena conclusa.

In entrata, invece, cresce l’ottimismo per l’arrivo del centrocampista del Brescia, Michele Besaggio, ma pure qui la situazione è sempre la stessa. Al netto del gradimento del giocatore l’affare non potrà sbloccarsi prima dell’1 luglio, data in cui le Rondinelle comunicheranno eventuali svincoli dei propri tesserati.

Al.Ste.