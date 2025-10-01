Per il Monza la vittoria resta un tabù: pareggio a fior di nervi con l’Empoli

La prima vittoria stagionale in trasferta resta tabù. La sfortuna non accenna a smettere di accanirsi. E il Monza non riesce a rialzare la testa, soprattutto in termini di risultati. I biancorossi si fermano sull’1-1 (vantaggio di Carboni e pareggio toscano con Guarino) al Castellani contro l’Empoli, al termine di una prestazione comunque positiva, forse la migliore da quando è iniziato il campionato. Due pali, numerose occasioni enormi fallite e l’infortunio di Ciurria sono alcuni degli elementi che hanno caratterizzato una gara abbastanza folle. Paolo Bianco, nervosissimo ed espulso a metà primo tempo dopo un duro alterco col collega Pagliuca, resta sotto osservazione. Il Monza come detto da un lato ha offerto una prova migliore rispetto alle ultime uscite. Illuminante Keità Balde, positivi anche Azzi, Carboni e Delli Carri. Ma molti giocatori stentano ancora ad accendersi, Thiam è apparso insicuro tra i pali, Alvarez ha sbagliato l’impossibile sotto porta e la squadra intera difensivamente si è chiusa troppo nel finale. In tutto ciò quindi l’appuntamento coi tre punti è stato rimandato ancora. La classifica in ogni caso è sempre corta: biancorossi ottavi a meno uno dai playoff e secondo posto distante sei lunghezze. Sabato, all’U-Power Stadium, arriva il Catanzaro in un ennesimo appuntamento che non si potrà fallire.

Le scelte di Bianco

La necessità di svoltare è elevata e Bianco ci prova anche attraverso una quasi totale rivoluzione dell’undici titolare. Confermato il modulo 3-4-2-1, così come Thiam in porta. Ma la difesa è completamente stravolta con il trio inedito Brorsson, Carboni e Delli Carri. A centrocampo turno di riposo per Obiang fin qui sempre utilizzato, mentre Pessina come noto è out per infortunio. Al loro posto i giovani Colombo e Zeroli: una mediana giovanissima da 40 anni in due. Sugli esterni rientra Ciurria a destra, invece a sinistra c’è Birindelli (Azzi in panchina). Davanti intoccabile Alvarez, tuttavia alle sue spalle stavolta ci sono Caprari e Galazzi. Solo tribuna per Dany Mota, ancora fuori per il solito problema al flessore.

Primo tempo: Monza sfortunato, espulsi gli allenatori

Passano solo 22 secondi e il Monza va vicino al vantaggio. Fulignati pasticcia in impostazione e di fatto rinvia addosso ad Alvarez, ma il pallone sbatte contro l’uruguaiano e termina di poco fuori. Gara piuttosto vivace con entrambe le squadre determinate a trovare in fretta il gol. Il Monza concede maggiormente il possesso agli avversari, cercando però di aggredire alto. Proprio da questa pressione, al 13’, si materializza una clamorosa doppia chance che i biancorossi cestinano. Fulignati, decisamente non in serata nel gioco coi piedi, regala un altro pallone stavolta a Colombo. Il classe 2005 però da pochi metri calcia sul palo e sulla ribattuta Alvarez, completamente solo, manda inspiegabilmente a lato. Che non sia un periodo fortunato per il Monza lo si capisce anche in tutto ciò che succede dalla mezz’ora in poi. Al 29’ Ciurria accusa una storta alla caviglia sinistra dopo un cross ed è costretto ad uscire: dentro Azzi. Contemporaneamente però entra anche Keità per Caprari, anche se qui il cambio appare totalmente di natura tecnica. Tre minuti dopo, in seguito ad un fallo su Birindelli e qualche probabile parola di troppo della panchina avversaria, mister Bianco perde completamente la testa. Il tecnico biancorosso, nervosissimo, cerca il contatto fisico con il collega Pagliuca: entrambi espulsi, in una degna fotografia del periodo di tensione che entrambi stanno vivendo sulle rispettive panchine.

I brianzoli però continuano a fare la partita e al 36’ colpiscono il secondo legno di serata. Keità illumina per Galazzi che strozza troppo il tiro incrociato e la buona sorte si gira ancora dall’altra parte. Il neo-entrato senegalese è il più vivace e nel recupero scaglia un gran destro di poco alto.

Secondo tempo: Carboni la sblocca, Guarino pareggia

Nella ripresa il Monza si ripresenta con Obiang al posto dell’ammonito Colombo. La gara si riaccende subito. Al 3’ l’Empoli crea la prima grossa propria occasione del match: cross di Saporiti e traversa clamorosa di Shpendi. Sul ribaltamento di fronte il sinistro di Alvarez da fuori viene deviato provvidenzialmente in corner. E qui, con merito, i biancorossi la sbloccano. Keità pennella sulla testa di Carboni che gira benissimo alle spalle di Fulignati. Il gol dà ulteriore spinta agli ospiti. La difesa gestisce con ordine, mentre in attacco gli spazi aumentano. Alvarez cerca altre due volte la rete, ma la mira del sudamericano questa sera è lontana dal top. I toscani ricorrono ai cambi e rinforzano la fase offensiva grazie agli ingressi di Popov, Ilie e Yepes. Quest’ultimo al 30’ scalda i guanti di Thiam con un tiro parecchio insidioso da fuori. In ogni caso la spinta empolese si fa più evidente e il Monza si porta il danno in casa. Al 34’ su un cross innocuo Birindelli e Thiam non si intendo e l’esterno rischia l’autogol. Ma sul corner seguente l’Empoli punisce: assist perfetto di Ilie e colpo di testa vincente di Guarino. Dopo il pari i brianzoli riprendono a creare, tuttavia l’imprecisione di Obiang e Keità al momento del tiro si rivela ancora un elemento decisivo. La gara termina tra la scontentezza generale.