Empoli-Monza, sfida tra nobili deluse in cerca di una svolta

Monza, 30 settembre 2025 – La sfida tra Monza ed Empoli ad inizio stagione veniva immaginata come un incrocio tra nobili retrocesse capaci però di essere protagoniste nella lotta per risalire subito in Serie A.

Domani, ore 20.30 allo stadio Castellani, le due squadre si daranno battaglia con stati d’animo simili e molto lontani dalle iniziali aspettative. Entrambi i club sono tra le principali delusioni di questo avvio di stagione. In cinque gare i brianzoli hanno raccolto solo 7 punti, mentre i toscani addirittura appena 5. La qualità del gioco latita da entrambe le parti e i due allenatori sono già sotto la lente di ingrandimento. Allo stesso tempo la classifica è corta, ma nessuno può permettersi di perdere ulteriori punti.

Nello specifico il Monza e il tecnico Paolo Bianco sono chiamati ad una svolta: la nuova presidente Lauren Crampsie e l’ad Mauro Baldissoni vorrebbero festeggiare le proprie recentissime nomine con un immediato ritorno alla vittoria dopo il brutto ko col Padova. Tra l’altro un’ulteriore frenata potrebbe rendere ancora meno stabile la posizione dell’allenatore. Ma i biancorossi dovranno infrangere anche il tabù trasferta: il successo esterno manca da praticamente da cinque mesi e al Castellani da addirittura quasi 35 anni.

Visti i tempi stretti tra una gara e l’altra Bianco non ha tenuto la classica conferenza pre-gara e in tal senso è meno semplice ipotizzare le scelte di formazione. Impossibile la presenza di Pessina: il centrocampista, già out sabato scorso, è sempre alle prese con una lesione all’adduttore e tornerà dopo la sosta per le Nazionali. Al suo posto, in mediana accanto a Obiang, è ballottaggio tra i giovani Zeroli e Colombo. Il primo ha fatto una prestazione molto più convincente contro il Padova, tuttavia potrebbe non avere ancora i novanta minuti nelle gambe. In generale, come il tecnico biancorosso ha sottolineato nell’ultimo post gara, andranno gestite le forze considerando che in questa settimana si gioca ogni tre giorni.

In attacco ad esempio alle spalle dell’intoccabile Alvarez potrebbero tornare ad avere una chance dal 1’ Galazzi e Caprari. Da valutare le condizioni di Dany Mota, mentre Keità Balde dovrebbe essere di nuovo a disposizione. Sull’esterno destro torna dalla squalifica Ciurria, in difesa invece Carboni e Delli Carri potrebbero far respirare due tra Izzo, Lucchesi e Ravanelli.

Probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Fulignati; Obaretin, Lovato, Curto; Elia, Belardinelli, Ignaticchi, Yepes, F. Carboni; S. Shpendi, Popov. All. Pagliuca. Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, A. Carboni; Ciurria, Obiang, Zeroli, Azzi; Galazzi, Caprari; Álvarez. All. Bianco.