Finalmente il vero Monza. Alvarez e Birindelli: svolta

di Alessandro StellaMONZACattiveria agonistica, ma soprattutto, per la prima volta, un gioco offensivo degno di nota. All’U-Power Stadium il miglior Monza della stagione ribalta 2-1 il Catanzaro (decisivi i gol di Alvarez e Birindelli) e conquista tre punti fondamentali. Il successo rilancia i biancorossi a ridosso delle prime posizioni e permette al tecnico Paolo Bianco di presentarsi alla sosta Nazionali con maggiori certezze. Tra quindici giorni si capirà se la squadra ha davvero cambiato passo. Bianco conferma Carboni in difesa e rilancia Colpani in attacco accanto a Keita ed Alvarez. L’avvio di gara è pessimo nonché la fotografia perfetta di tutte le difficoltà attuali del Monza. Il centrocampo filtra poco e male, con Obiang impreciso nel disimpegno, mentre la difesa arretra troppo lasciando spazio a Iemmello che, al 5’, imbecca Cisse, freddo nel battere Thiam. Il Catanzaro sfiora il raddoppio immediato con Oudin e gli errori in impostazione dei brianzoli sono frequenti. Tuttavia Azzi e Birindelli appaiono ispirati sugli esterni e suonano pian piano la carica. Il primo colpisce la traversa al 27’, mentre il secondo (forse graziato dall’arbitro dopo un colpo proibito a Cisse) al 37’ pesca alla perfezione Alvarez. L’uruguaiano, implacabile da pochi passi, riscatta gli errori di Empoli e pareggia. Nel finale di frazione cresce anche Colpani, ma la sua sponda viene cestinata da Keita che spara altissimo. La ripresa si apre nel segno dello scatenato Azzi, vero punto di forza per gli uomini di Bianco. Nei primi dieci minuti l’ex Cremonese va due volte a un passo dal gol. Ma ora il Monza è molto più fluido in fase offensiva. Al 21’ Keita e Colpani inventano, il “Flaco“ trova Izzo in area il cui tiro sbilenco diventa un assist per l’accorrente Birindelli: è 2-1. I brianzoli difendono con solidità il vantaggio e tornano a respirare dopo sette giorni turbolenti. "Sono soddisfatto della reazione. Ultimamente abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo costruito. Ora dobbiamo mantenere alta l’attenzione. Non so se è il punto di svolta, ma dobbiamo ripartire da qui e cercare di far ritrovare la miglior condizione a tanti giocatori", ha sottolineato Bianco nel post-gara.