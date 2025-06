Fininvest e il peso del Monza. Retrocessione “costata“ 121 milioni: vendita agli americani più vicina. Sul tavolo i primi affari di mercato

Si è conclusa con un nulla di fatto la lunga attesa di ieri, giornata considerata decisiva per il passaggio di proprietà del Monza, da Fininvest al gruppo americano Beckett Layne Ventures. Il Consiglio di amministrazione della famiglia Berlusconi non ha prodotto nessuna ufficialità in merito. Nel report rilasciato da Fininvest - dove si segnalano utili in crescita e un dividendo da 100 milioni di euro - infatti si fa solo un breve accenno alla società calcistica: "Il risultato netto della capogruppo, Fininvest Spa, crolla invece a 2,7 milioni rispetto all’utile di 101 milioni del 2023, riconducibile ad alcune componenti non ricorrenti, come la svalutazione dell’AC Monza il cui passaggio in Serie B ha pesato per 121 milioni di euro…". Tuttavia è praticamente certo che il tema della cessione del club sia stato trattato e già oggi non si esclude l’arrivo di ulteriori novità.

Intanto si sbizzarriscono le voci sul fronte mercato. A partire dalla porta, dove il giovane Semuel Pizzignacco potrebbe essere affiancato da un collega più esperto. Oltre a Luca Lezzerini del Brescia i biancorossi potrebbero puntare anche su Demba Thiam della Juve Stabia o Andrea Fulignati, per il quale non si esclude un sorprendente addio alla Cremonese. Tra trequarti e attacco, invece, stuzzicano le opzioni Mattia Aramu del Genoa e Walid Cheddira del Napoli. Il primo, classe 1995, non verrà riscattato dal Mantova e il suo futuro appare lontano anche dalla Liguria. Il 27enne marocchino, invece, reduce dalla breve avventura con l’Espanyol, è un vecchio pallino dell’attuale amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani.

In uscita invece i nomi principali sono sempre gli stessi: da Andrea Colpani a Matteo Pessina fino a Samuele Birindelli e Dany Mota. Giocatori di qualità per cui i biancorossi non sono comunque disposti a fare grossi sconti. Da valutare anche il futuro del giovane esterno offensivo Omari Forson. Il ventenne ghanese arrivato in Brianza un anno fa - al netto delle alte aspettative riposte su di lui e alcuni buoni spunti mostrati nelle rare volte in cui è stato chiamato in causa - potrebbe essere già arrivato ai saluti.

Ma attualmente per ogni trattativa, acquisto e cessione che sia, di particolarmente concreto non c’è e non ci può essere nulla. Il tutto si sbloccherà soltanto dopo che la situazione societaria verrà definitivamente delineata. Intanto dal club sottolineano l’impatto dell’U-Power Stadium, lo stadio dei biancorossi sempre più fiore all’occhiello del Monza. Come si legge sul sito ufficiale: "Accanto alle partite ufficiali di AC Monza in Serie A, che nelle ultime tre stagioni hanno registrato un’affluenza complessiva di oltre 675.000 spettatori, l’impianto ha attratto oltre 80 realtà nazionali e internazionali portando il numero totale di eventi ospitati a oltre 100 in due anni".