GLI SPOGLIATOI. Il debutto di Keita:: "Ci meritiamo di restare tra le big»

I due volti nuovi del Monza 3.0 sono anche le voci del post partita. Alessandro Nesta lo conoscevamo: "Nello spogliatoio non abbiamo stappato bottigile, ma è stato comunque un pari positivo. Magari utile in futuro per andare anche oltre i nostri limiti", è il suo primo pensiero. Poi entra nel dettaglio: "Per il Monza era molto importante ritrovare anche un certo tipo di solidità. Quando sono tornato la prima cosa che ho voluto fare è dare ordine. In questo momento si devono fare anche partite sporche, dobbiamo essere umili e magari si vinceva con la giocata di Caprari. Se ci siamo accontentati? Magari negli ultimi minuti dove Turati ha perso un po’ di tempo, ma ci sta".

Per la prima volta si vede Keita Balde, altra vecchia conoscenza del nostro campionato, ufficializzato in settimana dopo un periodo di allenamenti: "A livello di motivazioni e di carica noi dobbiamo fare tanto per centrare l’obiettivo. Nel calcio serve sempre giocare con piacere, poi si vince con il coraggio, con la voglia, senza paura. Io la classifica non la guardo mai, ogni partita sarà una finale e non penso che i miei compagni siano condizionati mentalmente dall’ultimo posto. Ci meritiamo la salvezza".

M.C.