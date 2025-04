Ignazio Abate favorito come nuovo allenatore del Monza, Galliani punta su di lui

Nonostante il futuro di Alessandro Nesta non sia ancora stato chiarito ufficialmente, il valzer dei nomi del prossimo allenatore del Monza prosegue imperterrito. Nelle ultime ore è avanzata con decisione la candidatura di Ignazio Abate. L’ex Milan (fattore spesso imprescindibile nella scelta del tecnico in casa Monza) e Ternana diventa così il favorito numero uno per guidare i brianzoli, che nella prossima annata verosimilmente saranno in Serie B. Abate è una figura molto apprezzata dall’Ad biancorosso Adriano Galliani, il quale intanto - anche in caso di eventuale cambio di proprietà - dovrebbe essere confermato come cardine della dirigenza.

Galliani in particolare stima Abate per le capacità che quest’ultimo ha mostrato sia sotto il profilo della gestione del gruppo, sia dal punto di vista tattico. A Terni infatti quest’anno il tecnico campano, al netto di un esonero arrivato per attriti con il presidente degli umbri, ha lottato a lungo per la promozione in Serie B proponendo un gioco spumeggiante e facendosi amare dai giocatori. Di contro c’è l’incognita esperienza: Abate tra i professionisti ha appunto allenato solo in Serie C per una singola stagione. Ma Galliani e il Monza negli ultimi anni hanno azzeccato diverse scommesse e un profilo emergente come quello di Abate potrebbe essere ideale per ripartire al meglio nella categoria cadetta.

