Il Monza all’americana “Compromesso“ sul futuro. Ora manca solo una firma

I silenzi delle rispettive parti in gioco hanno sempre più un sapore di tacito assenso. Ogni giorno da qui a fine settimana potrebbe essere quello buono, ma già tra oggi e domani il Monza è pronto a diventare americano. Nella giornata odierna Fininvest dovrebbe dare il via libera per il vender loan a favore del fondo statunitense, che ha come garante l’italiano Mauro Baldissoni. Di conseguenza, domani si giungerebbe al cosiddetto signing: la prima, fondamentale firma del compromesso. E infine entro la conclusione dell’estate il tanto atteso closing, a sancire definitivamente la buona riuscita della trattativa. Per quanto riguarda le percentuali che saranno rilevate dalla cordata statunitense arrivano conferme: si parla di un iniziale ingresso in quota di maggioranza al 70%-75%, per poi arrivare al 100% entro 12 mesi. Fininvest in ogni caso lascerebbe nelle mani degli americani un club piuttosto solido a livello finanziario e le ambizioni potenzialmente elevate dei nuovi acquirenti andranno misurate successivamente. Sempre oggi è atteso in Lombardia anche Nicolas Burdisso. L’ex difensore di Inter e Roma, nonché uomo di fiducia di Baldissoni, si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo del Monza. Il 44enne italo-argentino prenderebbe il posto di Mauro Bianchessi. È impossibile una convivenza lavorativa tra i due, nonostante Bianchessi sia il braccio destro dell’attuale amministratore delegato biancorosso, Adriano Galliani. Lo stesso Galliani (che intanto sabato ha fatto tappa a Milano Marittima per partecipare alla proiezione del docufilm su Arrigo Sacchi) parrebbe infatti destinato a una graduale uscita dalla società. Nei primi periodi, vista la carica ricoperta e la sconfinata conoscenza dell’ambiente monzese, il “Condor“ dovrebbe rimanere nel sistema dirigenziale, poi però per lui si profila al massimo un ruolo istituzionale. A quel punto come amministratore delegato verrebbe nominato con ogni probabilità proprio Mauro Baldissoni.

Venendo alle questioni di campo è sempre più evidente che il mercato in entrata - iniziato alla grande con i colpi Sardo, Obiang e Zeroli (oltre al rinnovo di Keità Balde) - dipenderà dall’eventuale passaggio di società. Intanto circolano voci su un possibile interesse nei confronti di Giacomo De Pieri dell’Inter. L’attaccante classe 2006, rivelazione della Primavera nerazzurra, ha anche debuttato in prima squadra a gennaio. L’ipotesi di un prestito in Serie B col Monza potrebbe rivelarsi la giusta formula per crescere e sviluppare ulteriormente il potenziale del giovane. In uscita, invece, occhi puntati su Andrea Colpani e Matteo Pessina. I due centrocampisti sono i principali gioielli della rosa biancorossa e hanno contratti ancora piuttosto lunghi, tuttavia è difficile immaginare una loro permanenza in Serie B. Colpani, reduce da una stagione negativa alla Fiorentina che non lo ha riscattato, è seguito da Sassuolo e Genoa e accetterebbe senza problemi il ritorno immediato nella massima categoria. Un po’ diversa la situazione di Pessina. Il classe 1997 è molto attaccato alla città dove è nato e alla squadra di cui è capitano, ma allo stesso tempo ha voglia di rivalsa dopo un’ultima annata costellata di infortuni. E soprattutto è determinato a rientrare nel giro della Nazionale azzurra, cosa poco fattibile giocando nella cadetteria. Anche su di lui c’è il Genoa e la doppia operazione frutterebbe parecchi milioni ai brianzoli. Oltre a loro anche Antov, Birindelli, Caprari e Dany Mota sono destinati all’addio. Il nuovo corso tecnico con Paolo Bianco come allenatore comincerà ufficialmente il 7 luglio, data fissata per il raduno estivo: entro quel giorno i contorni della rosa dovranno essere più chiari possibile.