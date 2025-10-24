Il Monza attende la Reggiana sulla strada del Palermo

Monza, 24 ottobre 2025 – Un trittico di partite, tra domani e domenica prossima, che al Monza serviranno per capire e svelare il proprio vero volto e rimanere nel frattempo a contatto con le prime posizioni.

L’impegno infrasettimanale col Palermo è il big-match a cui la mente dei tifosi si proietta già. Ma prima, precisamente domani ore 15 all’U-Power Stadium, bisogna concentrarsi sulla sfida alla Reggiana. E il tecnico biancorosso, Paolo Bianco, detta una linea chiara. Vietato dunque pensare ai rosanero e farsi prendere da facili entusiasmi dopo le ultime due vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni di classifica.

“La Reggiana è il classico avversario abituato a questa categoria e capace di vincere anche contro squadre più forti sulla carta. Corrono tantissimo e dovremo fare enorme attenzione. Questo trittico di gare è come una catena. Se vinciamo domani, arriviamo a Palermo con maggiore serenità. Per il resto la squadra al momento sta facendo tutto bene e non posso dire nulla. La strada verso l’obiettivo però è ancora lunga. Dopo Empoli sembrava che dovessero lapidarmi, ma in realtà già in quella partita avevamo fatto bene, così come nel secondo tempo contro il Padova. Serve equilibrio. Se ascoltassi tutto quello che arriva da fuori, dovrei fare un altro lavoro”, sottolinea l’allenatore monzese.

Il tecnico poi si sofferma sul netto cambio di atteggiamento che la sua squadra ha messo in atto nelle ultime settimane: “È come se fossimo un gruppo di ingegneri che sta imparando a diventare anche muratori quando serve. Col Padova un mese fa sul gol subito non ci avevamo creduto abbastanza. A Frosinone invece ho visto un super atteggiamento della squadra. In occasione del palo finale in tre si sono immolati per salvare la porta. Nessuno voleva pareggiare quel match”.

Per quanto riguarda le scelte di formazione in ogni caso Bianco non esclude qualche rotazione, considerando il successivo impegno ravvicinato col Palermo. Salvo sorprese però il faro della squadra anche con la Reggiana sarà Keità. Il senegalese è nel miglior momento di forma e l’allenatore ricorda il difficile rapporto che i due hanno vissuto invece ad agosto: “Quando dissi che Keità non faceva più parte del progetto speravo di innescare un processo di recupero. Come dico sempre ai miei giocatori, non sono io a fare la formazione, ma sono loro col loro atteggiamento. Keità ha avuto la reazione giusta e oggi è indispensabile”.

Per il resto l’attacco dovrebbe essere completato da Colpani e Dany Mota con Maric di rincorsa per una maglia da titolare. Sempre out invece Alvarez e Galazzi, a cui si aggiunge Petagna per un piccolo risentimento muscolare. A centrocampo Ciurria e Zeroli potrebbero far rifiatare Birindelli e Obiang, mentre in difesa Lucchesi e Delli Carri chiedono spazio: possibile panchina per Carboni.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Zeroli, Pessina, Azzi; Colpani, Keita; Mota. All. Bianco. Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Magnani, Bonetti; Marras, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Portanova, Tavsan; Novakovich. All. Dionigi.