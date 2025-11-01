Il Monza attende lo Spezia con vento in poppa e favori della cabala, ma Bianco avverte: “Sarà una gara dura”

Monza, 1 novembre 2025 Il tecnico Paolo Bianco in conferenza è stato chiaro: “Le 6 vittorie fatte non bastano per parlare di promozione. Ne servono almeno 20 o 22”. Per questo il Monza non può e non deve sedersi sugli allori.

I biancorossi, impegnati domani pomeriggio alle ore 17.15 all’U-Power Stadium contro lo Spezia, sono chiamati a dare ulteriore continuità. Sul piano del gioco e anche in termini di classifica, visto che la vetta dista un solo punto. Cinque successi consecutivi nella storia del club brianzolo mancano da quasi 50 anni e battere la cabala numerica potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo.

A proposito di statistiche il Monza non ha mai perso contro i liguri tra le mura amiche in 12 incontri: 6 vittorie e 6 pareggi recitano i precedenti giocati in Lombardia. Gli Aquilotti dal loro canto arrivano in Brianza con poche certezze. Un solo successo in 10 partite di campionato e terz’ultimo posto in classifica. Numeri pessimi per una squadra che esattamente 5 mesi fa si giocava la finale per l’accesso in Serie A.

In ogni caso l’allenatore biancorosso non si fida né dell’avversario, né del grande e giustificato entusiasmo che si percepisce dalle parti di Monzello: “Sarà una gara difficile. Lo Spezia ha un ottimo allenatore, esperto e con giocatori tosti da affrontare. Sappiamo che di fronte avremo un avversario che proverà ad impedirci di vincere. Noi dobbiamo continuare su questa strada, ma come detto ai ragazzi io ho paura. Perché ora abbiamo tutto da perdere e dobbiamo mantenere la calma. Il campionato è complicato e imprevedibile”. Poi Bianco sottolinea i tanti aspetti positivi del suo gruppo: “Vedo un ottimo atteggiamento durante gli allenamenti. Rispetto a qualche settimana fa, anche grazie ai risultati migliori, siamo una squadra diverse. Abbiamo la miglior difesa e siamo la terza squadra con meno occasioni concesse agli avversari. In attacco siamo primi per occasioni create, finalizziamo ancora poco ma stiamo migliorando”.

Venendo alle scelte di formazione, il modulo non si tocca ma potrebbe cambiare qualche interprete. In difesa potrebbe rientrare Carboni dal 1’. A centrocampo difficile dividere la coppia Pessina-Obiang dopo l’ottima prova di Palermo, ma i giovani Colombo e Zeroli sono pronti all'occorrenza. Davanti insieme agli intoccabili Keita Balde e Dany Mota, è ballottaggio tra Colpani e Ciurria col primo favorito. Da valutare Petagna, mentre saranno ancora out Alvarez e i lungodegenti Antov e Forson.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Keita, Mota. All. Bianco. Spezia (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Fellipe Jack, Mateju; Candela, Kouda, Nagy, Vignali, Aurelio; Lapadula, Soleri. All. D'Angelo.