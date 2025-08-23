Il Monza batte il Mantova al debutto: basta uno spunto di Izzo

Uno spunto di Izzo al 13’ della ripresa decide la sfida lombarda alla prima giornata di serie B tra Monza e Mantova. Al termine si impongono di misura i brianzoli, che hanno avuto il merito di gestire la gara con maggiore esperienza e di pungere in avanti grazie alle qualità dei giocatori di maggior talento a disposizione di mister Bianco. Sul fronte opposto ai virgiliani non è bastato un prolungato possesso palla. In effetti la squadra di Possanzini, dopo aver giocato per un’ora a testa alta con i padroni di casa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si è lasciata sorprendere ed ha concesso ai padroni di casa lo spazio che ha consentito a Izzo di fare la differenza.

Nel finale il ritmo della gara è gradatamente calato e gli ospiti, nonostante lo svantaggio, non solo non sono riusciti a creare seri pericoli alla rete difesa da Thiam, ma hanno terminato il match in calando, consentendo ad un Monza sempre più autorevole di condurre in porto la vittoria che permette alla formazione di Bianco di aprire con il sorriso un campionato al quale guardano con grandi speranze. Ambizioni che i brianzoli dovranno confermare in modo significativo nel prossimo turno in casa del Bari, mentre i virgiliani, dopo la secca sconfitta patita in Coppa Italia a Venezia e dopo il ko rimediato a Monza, in casa di due formazioni appena retrocesse dalla serie A, sono chiamati a mettere in mostra il loro reale valore e a conquistare una vittoria già molto importante nel “fortino” del “Martelli” con il neopromosso Pescara, reduce, a sua volta, dalla falsa partenza casalinga con il Cesena. Monza-Mantova 1-0 (0-0) Monza (3-4-2-1): Thiam 6; Ravanelli 6,5, Izzo 6,5, Lucchesi 6; Birindelli 6, Pessina 6,5 (34’ st Colombo 6), Obiang 6,5, Azzi 6,5; Ciurria 6 (23’ st Galazzi 6), Caprari 6 (23’ st Keita Balde 6); Dany Mota 6 (34’ st Petagna 6). A disposizione: Pizzignacco; Strajnar; Brorsson; Maric; Delli Carri; Sardo; Capolupo; Colpani. All: Paolo Bianco 6,5. Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Radaelli 6 (14’ st Maggioni 6), Mantovani 6,5, Cella 6, Bani 6,5; Trimboli 6,5, Majer 6 (37’ st Wieser sv); Bragantini 6 (26’ st Galuppini 6), Falletti 6 (14’ st Mensah 6), Caprini 6,5 (37’ st Fiori sv); Mancuso 6. A disposizione: Andrenacci; Mullen; Fedel; Marras; Castellini; Paoletti; Pittino. All: Davide Possanzini 6. Arbitro: Andrea Colombo di Como 6. Reti: 13’ st Izzo.