Il Monza ha messo il turbo. Bianco: "Piedi per terra"

"Vincere a Palermo, con tre gol di scarto, è tanta roba. Ma questa è solo la decima gara. Bisogna rimanere calmi, coi piedi per terra e pensare a lavorare". Tradotto: il Monza ha preso a correre veloce ma per lui il discorso promozione è ancora assai prematuro. Dopo la grande vittoria nello scontro diretto di martedì sera Paolo Bianco, in quello che ormai è un tratto distintivo della sua comunicazione, non si è scomposto e ha placato gli entusiasmi. D’altronde l’allenatore biancorosso, anche nei massimi momenti di difficoltà vissuti un mese fa, ha sempre cercato di mantenere l’equilibrio. In questi giorni Bianco si gode una squadra che di punti deboli sembra averne pochi, grazie anche alla crescita esponenziale di molti singoli.

Su tutto spicca la strana coppia Armando Izzo e Dany Mota. Il difensore e l’attaccante, accomunati di recente da un’irresistibile attrazione per la porta avversaria, hanno siglato 5 delle ultime 6 reti brianzole. Per Izzo il feeling col gol è una novità piuttosto sorprendente. Fin qui sono 3 marcature, tutte tra l’altro decisive, in 8 presenze: nei precedenti tre anni a Monza lo stopper 33enne aveva esultato solamente in due occasioni. Ed ora è ad un gol dall’eguagliare il suo record stagionale (4 centri col Torino nel 2018/19). Ma se si analizza meglio il gioco proposto dagli uomini di Bianco, si capisce come la manovra sulle fasce, i cross costanti, e la ricerca del compagno sul palo più lontano sono elementi in grado di esaltare le qualità aeree di uno come Izzo. Che intanto è sempre più leader. Le voci su un possibile addio sono lontanissime e dopo un’estate turbolenta il difensore ha sposato appieno il progetto diventando, giornata dopo giornata, la colonna portante della retroguardia monzese. La puntualità negli interventi, uniti alla sana cattiveria agonistica, trainano l’intero reparto. E col tecnico Bianco, nonostante battute e frecciatine bonarie, il rapporto è sempre più solido.

Venendo a Dany Mota anche lui, pur in modo diverso, è un punto di riferimento. Il portoghese non nasce come punta autentica e a riprova di ciò si evidenzia la sua capacità nel giocare tra le linee e nel dialogare con la squadra spalle alla porta, aprendo spazi per l’inserimento degli esterni. Tuttavia Bianco, come ammesso più volte, fin da subito ha cercato di trasformarlo in un vero “nove“ sotto porta. Inizialmente i problemi fisici lo hanno frenato ma adesso Mota, complice l’infortunio del collega Alvarez, si è preso sulle spalle l’attacco biancorosso e nelle ultime due gare il suo senso del gol è apparso infallibile. L’obiettivo personale è quello di chiudere la stagione in doppia cifra per la prima volta dopo oltre tre stagioni. Ad oggi è già a 4 reti e con ancora 29 partite all’orizzonte la missione non è affatto impossibile.