Il Monza non lascia scampo a una Reggiana arrendevole: 3-1 all’U-Power Stadium

Monza, 25 ottobre 2025 – Ora non sembrano esserci più dubbi. Il Monza ha iniziato a correre davvero. Ai biancorossi basta un primo tempo ai limiti della perfezione per avere la meglio di una Reggiana troppo arrendevole. All’U-Power Stadium i brianzoli, sotto gli occhi dei proprietari americani Lauren Crampsie e Brandon Berger, si impongono 3-1. Decidono la doppietta di un Dany Mota incontenibile e l’eurogol di Izzo. Ma in generale è l’intera squadra a impressionare nella doppia fase. Nemmeno il momentaneo pari di Novskovich scalfisce le sempre più solide certezze del Monza. Davanti sempre brillante Keita. Positivo anche Pessina, meno Colpani. Gli uomini di Paolo Bianco tornano a vincere tre gare di fila due anni e mezzo dopo l’ultima volta e soprattutto salgono al secondo posto in attesa del risultato del Palermo. E la prossima sfida, martedì sera, sarà proprio contro i rosanero. L’atteso big-match sarà la definitiva prova del nove per un Monza che intanto continua a mettere in chiaro le proprie elevate ambizioni.

Le scelte di Bianco

Il tecnico biancorosso conferma l’ormai collaudato 3-4-2-1 così come il tridente d’attacco Keita-Colpani-Dany Mota, viste anche le varie assenze nel reparto. In difesa la novità è Delli Carri al posto di Ravanelli. Turno di riposo anche per Obiang in mediana. Al suo posto, al fianco di capitan Pessina, torna il giovane Colombo. Intoccabili sulle fasce Azzi e Birindelli.

Primo tempo: Mota la sblocca subito, Monza spettacolare

L’approccio alla gara è perfetto e il Monza la sblocca subito complice un gran pasticcio degli emiliani. Al 3’ Keita imbuca in verticale, Rover recupera ma nel tentativo di rinviare colpisce il compagno Mendicino e sul rimpallo Dany Mota batte facilmente a rete. I biancorossi continuano a spingere e al 6’ Colpani sfiora il raddoppio con un destro piazzato che il portiere avversario devia in angolo. Passata la sfuriata brianzola la Reggiana prova a ricompattarsi e inizia a rendersi pericolosa in contropiede E in uno di questi, al 14’, arriva il pareggio. Colpani perde palla, gli emiliani ripartono e Rover si riscatta con un cross al bacio per Novakovich che insacca di testa. Nell’occasione male gran parte della retroguardia monzese, da Azzi a Birindelli. L’inerzia della gara rimane comunque per i padroni di casa, più ordinati e propositivi. Keita è di nuovo molto ispirato e al 18’ impegna Motta con un bel tiro da lontano. Quattro minuti dopo gli uomini di Bianco tornano avanti. Frutto di un capolavoro totale di Izzo. Mota, pure lui particolarmente in giornata, gestisce sull’esterno e serve l’accorrente numero 4 che con una giocata di alta scuola salta secco Mendicino e infila all’incrocio un clamoroso destro a giro. Secondo gol stagionale per il difensore campano.

La qualità in fase offensiva ormai sembra una caratteristica sempre più propria dei biancorossi. Keita e Pessina fanno girare l’intera squadra e verso il 40’ prima Carboni e poi Azzi vanno ad un passo dal tris, negato da un Motta che tiene in piedi da solo i suoi. Tuttavia al 43’ il pur bravo numero 1 della Reggiana deve capitolare ancora. Rover, completamente spaesato in fase difensiva, perde palla su pressione di Azzi e Pessina. Mota recupera, si accentra e fa partire un altro destro implacabile all’angolino: è 3-1 per un Monza praticamente impeccabile.

Secondo tempo: biancorossi in gestione

In avvio di ripresa anche Colpani prova a iscriversi alla festa, ma Motta si oppone ancora con un gran riflesso. I ritmi della partita si abbassano drasticamente. Il Monza gestisce, la Reggiana non accenna nemmeno una reazione e la sensazione è che entrambe le squadre pensino già al turno infrasettimanale. Bianco, complice il risultato positivo, ha l’occasione per far riposare diversi titolari e utilizza gran parte dei cambi nei primi venti minuti. Tranne un paio di lampi isolati di Mota, la frazione scorre stancamente verso il finale, quando Thiam compie l’unica parata del suo pomeriggio sul colpo di testa di Novakovich. Una sola nota negativa in casa Monza: l’uscita per problemi fisici di Carboni che sarà da valutare in vista di Palermo.

MONZA 3 REGGIANA 1

Primo tempo: 3-1 Monza (3-4-2-1): Thiam 6; Izzo 7,5 (1’st Ravanelli 6,5), Delli Carri 6,5, Carboni 6,5 (33’st Lucchesi sv); Birindelli 5,5, Colombo 6,5, Pessina 7 (18’st Obiang 6), Azzi 6; Colpani 5,5 (12’ Maric 6), Keita 7 (12’st Zeroli 6); Mota 8,5. All. Bianco 7,5. Reggiana (3-4-2-1): Motta 7; Libutti 5,5, Papetti 5,5, Bonetti 5,5; Marras 5,5 (1’st Bozzolan 6), Bertagnoli 6, Mendicino 5 (18’st Charlys 5,5), Rover 5 (12’st Magnani 6); Portanova 5,5 (26’st Gondo 5,5), Lambourde 5,5 (12’st Tavsan 5,5); Novakovich 6,5. All. Dionigi 5. Arbitro: Fourneau di Roma 6. Marcatori: 3’pt Dany Mota (M), 14’pt Novakovich (R), 25’pt Izzo (M), 43’Dany Mota (M). Ammoniti: Keita Balde, Izzo (M), Lambourde, Marras, Papetti (R).