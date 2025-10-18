Il Monza segna, non chiude i conti ma evita la beffa: 1-0 in casa del Frosinone

Monza, 18 ottobre 2025 – Tanta personalità, una qualità s empre più crescente e anche un pizzico di fortuna che in pieno recupero evita la beffa immeritata. Dopo cinque mesi il Monza torna a vincere in trasferta e lo fa sul campo del Frosinone finora sempre imbattuto tra le mura amiche.

Allo stadio Stirpe finisce 1-0: decide il gol al 38’ di Keità Balde, Mvp indiscusso del match. Secondo successo di fila per i biancorossi che, in attesa dei risultati di Avellino, Modena e Palermo, salgono momentaneamente al terzo posto e si riavvicinano a meno tre dalla vetta. Per gli uomini di Paolo Bianco, che torna da ex in Ciociaria e vendica il recente ko in Coppa Italia, una prestazione parecchio significativa. La difesa si conferma una diga difficile da buttare giù e in mezzo al campo capitan Pessina, al rientro dall’infortunio, offre la miglior prova stagionale con tanto di intervento decisivo all’ultimo secondo. L’attacco invece continua a segnare troppo poco in relazione a quanto costruisce, tuttavia i brianzoli oggi hanno mostrato diverse trame di gioco interessanti e ben pensate. Segno che anche sotto questo punto di vista la squadra sta crescendo.

Le scelte di Bianco

Rispetto alle indiscrezioni della vigilia il tecnico biancorosso decide di schierare dal 1’ sia Pessina che Dany Mota, al rientro dopo diverse settimane di stop per infortunio. Il capitano torna in mediana al fianco di Obiang, mentre l’attaccante rileva l’indisponibile Alvarez confermandosi come attuale primo ricambio in questo ruolo. Per il resto solo conferme: dal solito modulo (3-4-2-1) alla trequarti con Colpani e Keità, fino al trittico difensivo Izzo-Ravanelli-Carboni

Primo tempo: Monza con personalità, Keità la sblocca

Il primo squillo del match porta la firma di Keità. Dopo 4’ il senegalese si accentra dalla sinistra e fa partire un destro insidioso che Palmisani respinge. Gli ospiti rispondono subito con Ghedjemis al 9’. Dinamica identica, Thiam fa buona guardia. Nei successivi quindici minuti allo Stirpe regna la noia. Il Monza come spesso accade è parecchio solido in difesa, ma spuntato in fase offensiva. In mediana i brianzoli sono controllati a uomo mentre sugli esterni almeno all’inizio faticano a trovare gli spazi giusti, tuttavia al 27’ costruiscono l’occasione più grande partendo proprio sull’esterno destro. Obiang guida un’azione veloce e praticamente perfetta, Dany Mota rifinisce in area per l’accorrente Birindelli che però spreca e si fa murare due volte da Palmisani.

I biancorossi salgono di tono minuto dopo minuto e spingono sulle fasce. La manovra è sempre più fluida e al 38’ ecco il meritato vantaggio. Pessina apre per Azzi, l’esterno col suo marchio di fabbrica si accentra e fa partire un gran destro che sbatte sul palo. L’ennesimo legno stagionale del Monza però questa volta si rivela meno amaro e sulla ribattuta Keità segna a porta vuota. I padroni di casa faticano a produrre azioni degne di nota ma sono pericolosi sul palla inattiva e al 41’ Bracaglia sfiora il pari di testa.

Secondo tempo: biancorossi spreconi ma arriva la vittoria

Il Frosinone torna in campo con piglio diverso e inizia a puntare convinto il fortino biancorosso. Al 5’ Calò ci prova dal limite e impegna Thiam bravo a distendersi e deviare in corner. Il Monza deve cambiare dunque approccio, limitandosi a difendere e a pungere in contropiede, ma in un paio di occasioni pecca di precisione negli ultimi metri. Bianco inserisce presto Petagna e Ciurria per un affaticato Mota e un Colpani non molto incisivo. La stanchezza da entrambe le parti cresce man mano che la gara prosegue. Le squadre si allungano parecchio senza però riuscire a costruire reali pericoli. Fino al 31’ quando i brianzoli fuggono in ripartenza e Petagna sfiora il raddoppio con un tiro incrociato, sventato da Palmisani. Quattro minuti dopo Pessina inventa un tracciante meraviglioso per Caprari che però perde l’attimo decisivo.

Anche nel finale il Monza torna a sprecare parecchio soprattutto con Ciurria. E in pieno recupero gli uomini di Bianco rischiano la beffa atroce. Il Frosinone tenta l’assalto disperato, Zilli colpisce il palo e sulla ribattuta Pessina si immola respingendo su Ghedjemis. Il salvataggio del capitano monzese vale tre pesantissimi punti. C’è ancora lavoro da fare, ma i biancorossi sembrano aver finalmente svoltato.

FROSINONE- MONZA 0-1 (0-1) FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6,5; Oyono 6 (33’st Cichella sv), Calvani 6, Monterisi 6,5 (1’st Gelli 6), Bracaglia 6,5; Koutsoupias 6 (26’st Vergani 6), Caló 6; Ghedjemis 6, Grosso 5,5, Masciangelo 5,5 (12’st Kvernadze 5,5); Raimondo 5 (12’st Zilli 5,5). All. Alvini 5,5. MONZA (3-4-2-1): Thiam 6,5; Izzo 6,5, Ravanelli 6,5, Carboni 6; Birindelli 6 (37’st Brorsson sv), Obiang 6,5 (26’st Zeroli 6), Pessina 6,5, Azzi 6,5; Colpani 5,5 (13’st Ciurria 5,5), Keità Balde 7 (26’st Caprari 6), Dany Mota 6 (13’st Petagna 6). All. Bianco 6,5. Arbitro: Rapuano di Rimini 6,5 Marcatore: 38’pt Keità Balde (M). Ammoniti: Koutsoupias (F), Keità Balde, Ravanelli, Zeroli (M).