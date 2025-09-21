Il Monza soffre e passa. Alvarez fa felice Bianco

di Alessandro Stella

MONZA

Serviva ritrovare la vittoria e così è stato, ma la sensazione è che questo Monza possa e debba fare molto di più. All’U-Power Stadium i biancorossi superano 1-0 una Sampdoria sempre più in crisi: decide ad inizio ripresa la seconda rete consecutiva di Alvarez. Bene anche Thiam, autore di un rigore parato su Barak e che mantiene la porta inviolata. Il Monza sale così momentaneamente al quinto posto a tre punti dalla vetta.

Dopo aver perso Dany Mota e Keita nella rifinitura, il tecnico Bianco ridisegna l’attacco: confermato Galazzi, prima chance dal 1’ per Alvarez e Maric. Chiavi del centrocampo a capitan Pessina, sull’esterno destro Ciurria vince il ballottaggio con Birindelli. L’avvio di gara vede le due squadre piuttosto contratte e poco libere anche dal punto di vista mentale. Tanti errori in palleggio, gioco spezzettato e nessuna emozione nei primi 25’. Tuttavia, dal nulla, la sfida si accende. Al 27’ un Lucchesi ingenuo abbatte Cherubini in area, è rigore per i doriani. Dal dischetto ci prova Barak, ma Thiam vola sulla sua destra sventando la minaccia. Cinque minuti dopo altro turning-point: Cherubini commette un folle gesto di reazione su Izzo, scalciandolo da dietro: rosso inevitabile. Il vantaggio dell’uomo in più però non serve a svegliare i biancorossi che chiudono il primo tempo senza mai impensierire il portiere avversario. In avvio di ripresa il Monza prova ad accelerare e al 5’ Alvarez si rende pericoloso con un bel destro che termina di poco a lato. Nei successivi otto giri di lancetta i colpi di scena si sprecano. Al 10’ Ciurria commette fallo da ultimo uomo su De Paoli e ristabilisce la parità numerica, ma al 14’ il Monza la sblocca: cross di Birindelli, Alvarez anticipa Coucke, la palla rimane lì e l’uruguaiano batte a rete. I liguri non pungono, il Monza si difende con ordine e sfiora il raddoppio in tre occasioni. E alla fine il successo, seppur sofferto, arriva. "Ciò che conta è il risultato. La squadra ha fatto una partita giusta, stiamo migliorando", sottolinea il tecnico Bianco.