In campo alle 12.30. Monza, non si può più sbagliare. Nesta: "Ci vogliamo provare»

Mettici un mezzogiorno di fuoco, pensa al piatto migliore da servire, abbinalo al Monza ed ecco che viene quasi scontato arrivarci: Matteo Pessina. Che torna - dopo un’assenza che dura da novembre, 14 partite - in panchina contro il Torino: "Non è proprio disponibile, ha fatto qualcosa con la squadra, questo dà entusiasmo e fiducia ai compagni, soprattutto quelli più giovani", rivela l’allenatore. Riprendersi dall’ultimo poker subito contro la Roma non è stato facile. L’umore era talmente dei peggiori da accorgersene alla tv anche il ct Luciano Spalletti, in visita nel quartier generale brianzolo in settimana: "Non era programmata, il giorno dopo ho visto la chiamata da un numero che non avevo salvato ed era il ct – racconta Alessandro Nesta –. Ho risposto: “Ti ho visto male in sala stampa, non ti posso veder così, posso venire a fare due chiacchiere?“, ed è venuto il giorno dopo. Avevo preso 4 gol, avevo un po’ discusso coi giornalisti, Spalletti è venuto, mi ha parlato e mi ha dato consigli. Lo ringrazio, non mi era mai capitata una cosa così: il ct che va a trovare un collega che ha visto triste. Anche i ragazzi erano stupiti, ci ha portato qualcosa". Utile, il condottiero della Nazionale, a rasserenare un ambiente che nelle ultime ore ha visto alzarsi i toni.

"Dopo la partita l’aria era brutta, mi sono arrabbiato e anche il giorno dopo ho attaccato – riferisce Nesta –: possiamo perdere le partite, si può retrocedere, ma non far vedere che ci siamo arresi e abbiamo mollato. Non accetto partite molli, guardate l’Empoli contro la Juventus con due Primavera. Quello che mi fa male è non essere in partita come a Roma, e allora ho buttato anche addosso ai giocatori alcune responsabilità". Il Torino, seppur in fiducia, forte dell’ultima vittoria contro il Milan, può essere un’occasione da sfruttare: "Siamo ultimi, la squadra non è nel momento migliore, se ci vogliamo provare dobbiamo dare segnali. O adesso, o che dobbiamo fare?". Nesta continua: "Adesso affrontiamo squadre alle quali possiamo dare fastidio ed è qui che dobbiamo raccogliere, altrimenti è finita". Oltre a Pessina, in panchina anche solo per motivare ambiente e compagni, difficilmente in partita, il Monza recupera Izzo dalla squalifica e D’Ambrosio e Birindelli dall’infermeria: l’ex Inter è serio candidato a una maglia da titolare.

Chi si era fermato all’Olimpico è Carboni, per uno stiramento: al suo posto possibile spazio per Palacios, più funzionale nel ruolo di centro-sinistra. Si andrà per l’undici più esperto, la sorpresa potrebbe essere Keita dall’inizio dopo gli spezzoni benauguranti delle ultime uscite. Esperienza e affidabilità per 90 minuti - complice anche il pari di ieri del Venezia a Bergamo - già ormai da dentro o fuori.

Possibile formazione (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Ciurria, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Keita, Ganvoula.