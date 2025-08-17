IN CAMPO ALLE 18. Monza, Bianco sfida il “suo“ Frosinone: "Voglio continuità. Andremo lontano»

La paradossale, ma centratissima, parola d’ordine è continuità. Con un mercato ancora aperto, viste le pretendenti per i tanti big, Paolo Bianco bada al campo e a quanto visto nelle ultime uscite con Atalanta (1-2) e Inter (2-2). Obiettivo, rivedere oggi alle 18 all’U-Power contro il Frosinone, per il debutto ufficiale in Coppa Italia, la squadra che ha affrontato con ottimo piglio due realtà ai vertici della Serie A: "Sì, mi aspetto continuità. Ci faremo trovare pronti. E passare il turno sarebbe importante", le parole del tecnico. Ritroverà la squadra che ha allenato fino a poco tempo fa: "Farà un certo effetto. affrontare ragazzi con cui ho condiviso qualcosa di importante. Un vantaggio, perché li conosco. E uno svantaggio, perché anche loro conoscono me". Sugli ultimi arrivi in ordine di tempo, Delli Carri (Padova), Ravanelli e Azzi (Cremonese): "Negli ultimi anni hanno vinto, sono abituati a farlo e ci daranno una mano. Vogliamo essere protagonisti". Infine, sui tifosi: "Si aspettano tanto, dobbiamo essere noi in primis a riportarli allo stadio. Spero succeda, soprattutto in Curva". Keita non convocato per scelta tecnica, sempre out Bakoune, Forson e Zeroli.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Ravanelli; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All. Bianco. R.S.