Le nobili decadute. Monza-Samp è già un bivio

Il campionato è iniziato da sole tre giornate, ma il Monza si trova già ad un piccolo bivio. La sconfitta di Avellino ha lasciato dietro di sé diversi dubbi e il malcontento esplicito della tifoseria. Oggi all’U-Power Stadium contro la Sampdoria (calcio d’inizio ore 17.15) i biancorossi vogliono subito ritrovare la vittoria. I tre punti sarebbero utili per acquisire tranquillità e riprendere comunque a muovere la classifica. Di fronte ci saranno i liguri che si presentano in Brianza già nel bel mezzo di una crisi: tre ko di fila, allenatore a rischio e tanti infortuni. In conferenza il tecnico dei lombardi, Paolo Bianco ha chiesto ai suoi maggiore attenzione: "Non voglio ripetermi ma è un campionato strano, non dobbiamo mai abbassare la guardia. A volte dicono che le sconfitte sono salutari, io non ci credo, bisogna imparare ma in fretta. L’obiettivo è quello di mettere in condizioni migliori i nostri giocatori. Siamo forti e dobbiamo giocare liberi. La Sampdoria non è una squadra che vale zero punti, dovremo fare la nostra gara, senza paura né pressioni".

Bianco poi si è soffermato anche sulla delusione della tifoseria e non ha cercato scuse: "Mi spiace per i tifosi, li capisco, non mi aspetto gli applausi. Vengono da un anno di delusioni, ora sta tutto a noi". Fronte formazione, dopo le difficoltà mostrate settimana scorsa in Campania, potrebbero esserci diversi cambiamenti, non tanto a livello di modulo quanto di interpreti. Una scelta è di fatto già compiuta: in attacco per la prima volta partirà titolare Alvarez. Il neo-acquisto uruguaiano, andato in rete ad Avellino, ha caratteristiche più offensive rispetto a tanti compagni di reparto e Bianco punta su di lui per aumentare la pericolosità in zona-gol. Tanti dubbi sulla trequarti, dove potrebbe essere arretrato Dany Mota oppure essere confermati Caprari e Galazzi (poco brillanti tuttavia nell’ultima uscita). A caccia della titolarità anche Ciurria e Keità Balde ("Ha qualità uniche, è sulla buona strada e avrà sempre più minutaggio", ha detto di lui Bianco), mentre Colpani, pur essendo recuperato, andrà quasi sicuramente in panchina.

L’altro ritorno fondamentale è quello di Pessina che, dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare, tornerà in mezzo al campo dal 1’. Il capitano biancorosso non segna da quasi un anno e la Sampdoria può aiutare in tal senso: negli ultimi due incroci coi blucerchiati il classe 1997 ha sempre timbrato. In difesa infine, accanto ad Izzo dovrebbe rivedersi Ravanelli, con uno tra Lucchesi e Delli Carri a completare il terzetto. Out come al solito i lungodegenti Antov, Forson e Zeroli, mentre Bakoune sarà aggregato alla Primavera per avere più minutaggio. (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Izzo, Lucchesi; Azzi, Pessina, Obiang, Birindelli; Dany Mota, Galazzi; Alvarez. All.Bianco.