Le prime trattative. Lezzerini e Bakoune piste da confermare per il nuovo Monza. Colpani ai saluti

Dopo l’ufficialità che ha aperto le porte allo storico passaggio di proprietà il nuovo Monza “americano“ inizia a prendere possesso della situazione. Il proprietario della Beckett Layne Ventures, Brandon Berger ha fatto sentire subito la sua voce: "Siamo entusiasti di portare avanti la ricca eredità costruita da Silvio Berlusconi. L’eredità del calcio italiano della famiglia Berlusconi vivrà".

Nei prossimi giorni si attendono nuove mosse di mercato, visto che il tecnico Paolo Bianco (nella foto) al momento ha una rosa lontana dall’essere ben definita. In entrata, innanzitutto, andrà valutato se portare avanti definitivamente le trattative per il portiere Lezzerini, per il terzino Bakoune e per il centrocampista Besaggio, profili “bloccati“ prima del cambio di proprietà. In uscita, invece, il primo a salutare dovrebbe essere Colpani: sul centrocampista c’è l’interesse anche della Cremonese.

Intanto, tornando al tema del passaggio di proprietà, il gruppo Fontana (imprenditori lombardi) ha negato di avere il ruolo di investitore nella compravendita del club biancorosso: "Smentiamo categoricamente ogni trattativa, accordo o interesse volto all’acquisizione totale o parziale del club Monza Calcio".

Alessandro Stella