L’evoluzione di mister Bianco. Monza rinato grazie al suo tecnico

La straordinaria vittoria a Palermo rimane lì, scolpita nella stagione di un Monza sempre più autorevole e dominante. Ma il calendario non dà spazio per adagiarsi e domani i biancorossi ospitano lo Spezia in quella che deve essere la gara della conferma. La vetta della classifica è a portata di mano e la squadra è in totale fiducia grazie anche al lavoro di mister Paolo Bianco. Il tecnico foggiano - arrivato a giugno e costretto subito a fare i conti con enormi incertezze estive che si sono poi riflettute sull’avvio di campionato - nelle ultime settimane ha risollevato l’ambiente. I punti persi all’inizio non tornano indietro ma pian piano Bianco, dopo alcuni esperimenti, ha stabilito il blocco titolare e ha recuperato mentalmente e fisicamente numerosi giocatori chiave che ora stanno facendo volare il Monza reduce da 4 vittorie di fila.

Tuttavia secondo il tecnico è ancora presto per lasciarsi andare a troppi entusiasmi. Bianco, nella conferenza stampa pre-partita, ha indossato le vesti da "pompiere" parlando con la solita schiettezza: "Domani sarà una sfida difficilissima. Lo Spezia ha le armi per impedirci di vincere. L’ho detto anche ai ragazzi, ho paura. Nel senso che ora abbiamo tutto da perdere e dobbiamo mantenere la calma. Il campionato è complicato e imprevedibile. Abbiamo vinto solo 6 gare e per la promozione servono almeno 20 o 22 successi. Noi dobbiamo continuare così, voglio vedere una squadra che punta sempre ai tre punti ma soprattutto a crescere".

Al di là della cautela l’allenatore è ovviamente consapevole della qualità e del momento positivo che la sua rosa sta vivendo: "La squadra la vedo diversa nelle ultime settimane. Questa diversità deriva anche dai risultati. Dopo Palermo ci siamo allenati subito con un grande intensità. L’atteggiamento di tutti è positivo. Vedo grande cura nei dettagli e tanti piccoli ma significativi episodi che mi fanno pensare di essere sulla strada giusta". L’intero gruppo, nonostante i numerosi volti nuovi arrivati in estate, ha raggiunto velocemente la giusta alchimia come dimostra l’esultanza collettiva (panchinari compresi) dopo il 3-0 siglato da Azzi contro i rosanero. "I nuovi innesti hanno portato un’ondata di freschezza e positività. Le esultanze sono indicative e questo dimostra quanto ci teniamo. Martedì tra i più felici c’era Caprari che non riesco a far giocare da tre partite", riconosce ancora l’allenatore. C’è spazio poi per parlare dei singoli, specialmente di Izzo e capitan Pessina principali trascinatori di questo Monza: "Izzo come dicevo qualche tempo fa è un muratore che sta diventando ingegnere. Pessina ha qualcosa più degli altri. Riprendere dopo il lungo infortunio non era facile e ora sta dimostrando quanto vale". Infine Bianco difende Colpani, di fatto unico tra i big biancorossi a non convincere ancora tifosi e addetti ai lavori: "Andrea sta tornando ai suoi livelli. Gli manca solo il gol ma arriverà presto".