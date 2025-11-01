Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Monza
  4. L’evoluzione di mister Bianco. Monza rinato grazie al suo tecnico

L’evoluzione di mister Bianco. Monza rinato grazie al suo tecnico

Dalla zona retrocessione alla vetta vicinissima, ma l’allenatore frena l’entusiasmo: "Mancano tante partite"

di Redazione Sport
1 novembre 2025
Paolo Bianco e il suo Monza sono reduci da quattro vittorie di fila

La straordinaria vittoria a Palermo rimane lì, scolpita nella stagione di un Monza sempre più autorevole e dominante. Ma il calendario non dà spazio per adagiarsi e domani i biancorossi ospitano lo Spezia in quella che deve essere la gara della conferma. La vetta della classifica è a portata di mano e la squadra è in totale fiducia grazie anche al lavoro di mister Paolo Bianco. Il tecnico foggiano - arrivato a giugno e costretto subito a fare i conti con enormi incertezze estive che si sono poi riflettute sull’avvio di campionato - nelle ultime settimane ha risollevato l’ambiente. I punti persi all’inizio non tornano indietro ma pian piano Bianco, dopo alcuni esperimenti, ha stabilito il blocco titolare e ha recuperato mentalmente e fisicamente numerosi giocatori chiave che ora stanno facendo volare il Monza reduce da 4 vittorie di fila.

Tuttavia secondo il tecnico è ancora presto per lasciarsi andare a troppi entusiasmi. Bianco, nella conferenza stampa pre-partita, ha indossato le vesti da "pompiere" parlando con la solita schiettezza: "Domani sarà una sfida difficilissima. Lo Spezia ha le armi per impedirci di vincere. L’ho detto anche ai ragazzi, ho paura. Nel senso che ora abbiamo tutto da perdere e dobbiamo mantenere la calma. Il campionato è complicato e imprevedibile. Abbiamo vinto solo 6 gare e per la promozione servono almeno 20 o 22 successi. Noi dobbiamo continuare così, voglio vedere una squadra che punta sempre ai tre punti ma soprattutto a crescere".

Al di là della cautela l’allenatore è ovviamente consapevole della qualità e del momento positivo che la sua rosa sta vivendo: "La squadra la vedo diversa nelle ultime settimane. Questa diversità deriva anche dai risultati. Dopo Palermo ci siamo allenati subito con un grande intensità. L’atteggiamento di tutti è positivo. Vedo grande cura nei dettagli e tanti piccoli ma significativi episodi che mi fanno pensare di essere sulla strada giusta". L’intero gruppo, nonostante i numerosi volti nuovi arrivati in estate, ha raggiunto velocemente la giusta alchimia come dimostra l’esultanza collettiva (panchinari compresi) dopo il 3-0 siglato da Azzi contro i rosanero. "I nuovi innesti hanno portato un’ondata di freschezza e positività. Le esultanze sono indicative e questo dimostra quanto ci teniamo. Martedì tra i più felici c’era Caprari che non riesco a far giocare da tre partite", riconosce ancora l’allenatore. C’è spazio poi per parlare dei singoli, specialmente di Izzo e capitan Pessina principali trascinatori di questo Monza: "Izzo come dicevo qualche tempo fa è un muratore che sta diventando ingegnere. Pessina ha qualcosa più degli altri. Riprendere dopo il lungo infortunio non era facile e ora sta dimostrando quanto vale". Infine Bianco difende Colpani, di fatto unico tra i big biancorossi a non convincere ancora tifosi e addetti ai lavori: "Andrea sta tornando ai suoi livelli. Gli manca solo il gol ma arriverà presto".

